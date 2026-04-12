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El País Opinión La Clave

Dudas lógicas de Orsi

12/04/2026, 02:40
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El País tituló ayer con que el presidente Orsi no termina de decidirse sobre su viaje a España a participar de un aquelarre ideológico con el presidente Pedro Sánchez. Pues es lógico que dude, y más todavía que no vaya. Orsi es el presidente de todos los uruguayos, y sus acciones impactan a todo el país. Sánchez es un demagogo inescrupuloso. Y que para ganar cuatro votos, se pasa atacando a Trump. ¿Qué ganamos nosotros con asociarnos a semejante personaje?

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