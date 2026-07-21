Crecen las muertes
No es sorpresa para nadie que los datos oficiales informen de un crecimiento de los asesinatos. Alcanza leer las noticias cada día para comprobar esta realidad. El problema es cómo enfrentarla, y allí es donde el gobierno actual parece hacer agua. Hace falta dejar de lado los diagnósticos causalísticos, y las justificaciones sociológicas, y enfrentar al delito con decisión y sin complejos. Algo que se hace difícil con un gobierno que cree que el delincuente es una víctima.
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