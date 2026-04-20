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El País Opinión La Clave

Cosse y el plan mágico

20/04/2026, 03:30
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La vicepresidenta Cosse no se caracteriza por su verba florida. De eso dejó testimonio en su reciente discurso en La Agraciada por el 19 de Abril. Allí llevó a un sopor hipnótico a los presentes para recordar la fiesta patriótica. Pero después habló con la prensa, y fue todavía peor. Pontificó sobre el reciente plan de seguridad, y dijo que nunca había visto en el estado algo así. Raro. Porque planes ambiciosos, plagados de buenas intenciones, y sin realismo, es lo que sobra en el Estado.

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