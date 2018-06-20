Vivir en Montevideo

C.I. 4.042.099-3 Montevideo

@|Salir a la calle se está volviendo cada vez más difícil.

La experiencia de salir a caminar con el miedo a ser rapiñados o de recibir una bala perdida, se ha vuelto un verdadero riesgo. También causa un gran dolor e impotencia ver un número creciente de gente sin hogar durmiendo en plena calle. La basura se amontona en los contenedores y fuera de los mismos.

Por otra parte, la experiencia de salir en auto es cada vez menos atractiva.

El tránsito creciente con mayores tiempos de traslado, los atascos y los problemas para estacionar sacan las ganas de salir. Las onerosas multas automáticas son un nuevo riesgo. El trato con cuidacoches y limpiavidrios en muchos casos resulta problemático.

Finalmente, entretenimientos como ir al estadio se han vuelto peligrosos, ya sea por enfrentamientos entre bandas, balazos en las tribunas o garrafas que vuelan desde lo alto. Salir a comer o a comprar algo tiene el nuevo condimento del asalto a mano armada, ya sea en el comercio de barrio y ahora hasta en los shopping. Ni que hablar de ir a hacer un retiro al cajero, una verdadera osadía (si es que aún no fue explotado).

En resumen, todos estos factores hacen que la gente opte por quedarse encerrada en sus casas.

Una verdadera lástima, porque esto reduce la libertad de los ciudadanos.

También causa dolor, porque muchos de los problemas que se ven al salir a la calle pueden ser resueltos por el gobierno y, sin embargo, las soluciones no aparecen.