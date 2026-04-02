Una visita a la IMM

Vecino de Colón | Montevideo

@|Hacía años que no concurría a sus oficinas. Fui por una consulta a la sección Montevideo Rural, piso 22, que me llevó a encontrarme con algunas sorpresas, en mi análisis, muy desagradables.

En la entrada por 18 de Julio, un enjambre de ciudadanos se disputaban la prioridad para entrar, frente a unas máquinas luminosas administradas por funcionarios, sospecho que de la Intendencia, que demandaban a la gente: a qué venían, adónde iban y qué hora tenían de cita. Me acordé de la entrada por el túnel... cerrado. De ahí me fui a la calle Soriano, misma historia, pero en este caso luché verbalmente con el portero de turno: “Vengo de lejos, voy al piso 22”; la charla subió de tono y... bueno, pasé.

No hay casi atención al público, ya que todo dice “Debe agendarse por la web”.

Más de 30 años de administración frenteamplista nos sitúan hoy en una realidad impensada: los vecinos vivimos entre la mugre, un deterioro social nunca visto. Basta una escapada a cualquier departamento del interior donde se aprecia orden, limpieza y normas de convivencia que nosotros conocimos y ya no están en Montevideo.

El nuevo Intendente de lo único que se preocupa es de generar más inversiones para ahogar al contribuyente con impuestos.

Para terminar, me gustaría compartir un texto que leí en las redes: “Vivimos encerrados por miedo a los ladrones y cuando salimos a votar, los elegimos para gobernar...”.

Sin palabras...

