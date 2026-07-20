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Presos y la Universidad

20/07/2026, 04:03
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Ciudadano | Montevideo
@|La UDELAR no dispone de un sistema en todas las carreras para que los presos puedan estudiar en la cárcel, ni nadie lo puede pretender.

Las carreras que requieren prácticas específicas no se adecuan muchas veces a este perfil. Pero pueden cursar otras.

Algunas han demostrado ser altamente beneficiosas, como las que tienen que ver con las tareas agrarias o enfermería, que se podrían aplicar dentro de los institutos penitenciarios. También se pueden cursar materias teóricas por Internet.

Nadie puede esperar que los detenidos vayan a disponer de guardia especial para asistir a la Universidad. Se trata entonces de realizar cursos de utilidad para la reinserción del preso y que además sean indicados y de provecho para el medio.

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