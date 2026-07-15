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Outsiders

15/07/2026, 04:00
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Néstor Lioret | Montevideo
@|Resulta que nuestro parlamento cuenta con algún representante cuya única formación comprobable es Primaria completa; en su momento, orgullosamente se proclamó como un logro que había muy pocos universitarios. Obviamente ex sindicalistas y demás abundan.

Un connotado politólogo analizando la realidad uruguaya advierte sobre el peligro de los outsiders.

Menciona al pasar a un caballero, abogado constitucionalista, ex parlamentario, profesor de la Universidad, del interior, y con un don de gente y una educación envidiables, un verdadero lujo para el Uruguay, Eduardo Lust.

Parece que el establishment está nervioso...

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