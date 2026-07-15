No les interesa la niñez

Prof. Wasen | Montevideo

@|El Frente Amplio no tiene interés en la niñez uruguaya. Veamos la realidad.

Hoy el gobierno nos dice que en la Rendición de Cuentas pondrá 31 millones de dólares para atender la niñez. Según sus cálculos, con ese dinero podríamos bajar un 25 % la pobreza infantil.

Cuando afirmo que al Frente Amplio eso no le importa lo digo porque, si en realidad le importara, lo podría haber hecho un año atrás.

Hace ya un año que el gobierno podía decidir entre ayudar a la niñez y bajar un 25% la pobreza infantil o hacerle un homenaje al ex presidente Pepe Mujica. Optó por el homenaje. Gastó 32 millones de dólares para comprar una estancia. Gastó más de lo que hoy propone para ayudar a los niños; un millón de dólares más para hacer un homenaje en lugar de preocuparse por los niños.

Queda claro que hoy lo que se busca hablando de los niños es mejorar la pésima imagen que la población tiene del gobierno. Porque si realmente le importara tendrían que haber destinado los 32 millones de dólares de la estancia María Dolores para atender a la infancia.

Es así el tema. Entre un homenaje y los niños, la elección es política; los niños no votan.

Pero aunque sigan mintiendo, viva la honestidad...