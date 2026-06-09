No cobra la pensión

Beatriz Espósito | Montevideo

@|Meses de espera para cobrar un derecho adquirido.

Hace más de dos meses que no cobro mi pensión de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios, a pesar de haber cumplido en tiempo y forma con todos los requisitos que me fueron exigidos.

La Ley N° 20.130, aprobada en 2023, tiene entre sus objetivos asegurar que las prestaciones de seguridad social lleguen a los beneficiarios de manera adecuada y oportuna. Sin embargo, en mi caso, esto no está sucediendo.

Cabe señalar que mi pensión no era una solicitud nueva. La misma había sido aprobada oportunamente por la Caja y la estaba percibiendo regularmente desde hacía más de un año, sin ningún inconveniente.

En marzo de este año presenté la declaración jurada requerida por la Caja dentro de los plazos establecidos. No obstante, mi pensión fue suspendida porque dicho trámite aún se encuentra pendiente de aprobación por parte de la Mesa de Estudios.

Durante este tiempo he llamado a la institución más de media docena de veces para conocer el estado de mi expediente. La respuesta siempre ha sido la misma: que existe una gran cantidad de expedientes pendientes y que no cuentan con personal suficiente para procesarlos.

Ante esta situación pregunté si el próximo año, y los años siguientes, volvería a ocurrir lo mismo. La respuesta fue preocupante: mientras no se solucione el problema de personal, estas demoras continuarán repitiéndose.

Considero injusto que quienes cumplimos con todas nuestras obligaciones debamos soportar las consecuencias de problemas administrativos que son ajenos a nuestra responsabilidad. La falta de personal o la acumulación de expedientes no puede justificar que una persona quede durante meses sin percibir un ingreso esencial para su sustento, especialmente cuando se trata de una prestación que ya había sido reconocida y se venía abonando regularmente.

Por tal motivo, solicito a las autoridades de la Caja que resuelvan con urgencia mi expediente, regularicen el pago de mi pensión y adopten medidas para evitar que otros beneficiarios atraviesen la misma situación.