Carlos Asecas | Montevideo

@|Va camino a ser un clon de Puerto Príncipe.

La situación que estamos viviendo los habitantes de la ciudad de Montevideo es caótica. Cada día va empeorando y lo podemos comprobar viendo las publicaciones en redes sociales y observando las notas en los informativos. Este caos no solo se produce en algunos barrios, sino que ha escalado a nivel general. Uno de los problemas se genera con la mugre que está desbordando los contenedores y a su alrededor. Según declaraciones de algunos vecinos, el retiro se hace una vez por semana. El Frente Amplio hace 36 años que gobierna la IMM y a pesar de que recauda US$ 2.000.000 por día, no ha sabido solucionar esta tarea.

A esto se ha sumado el problema de la inseguridad, no sólo por las rapiñas y robos reiterados, sino que a su vez todos los días se cometen asesinatos y en algunos casos las víctimas son personas inocentes y menores de edad, que estuvieron en el momento y el lugar equivocado. Ni siquiera en tu casa podés estar seguro porque las balaceras entre bandas con armas de alto poder de fuego traspasan paredes, puertas y ventanas. En algunos barrios los vecinos se protegen entre ellos, acompañando a sus familiares a la parada del ómnibus cuando se van y cuando vuelven. Una vergüenza que uno tenga que estar soportando estas cosas. Obviamente que los más perjudicados son aquellos que viven en los barrios más humildes, no sólo porque les roban las pocas cosas que con mucho trabajo han adquirido, sino que también muchas veces les balean las viviendas para que las abandonen y así allí instalar una boca de venta de droga.

A pesar de esto todavía tenemos políticos que, por un tema ideológico, han estado siempre en contra de los allanamientos nocturnos y es en ese momento del día donde las bocas de droga funcionan libremente.

El otro punto que nunca se ha tocado es el uso de los celulares dentro de las cárceles. Sabido es que desde allí se emiten directivas para cometer infinidad de delitos y nunca se han decidido a instalar inhibidores de señal y así evitar que eso suceda. Este problema subsiste porque la izquierda se preocupa más por los derechos de los victimarios y no de los derechos de las víctimas.

Como frutilla de la torta, tenemos el caso de aquellos que están en situación de calle. Si a la mugre en la ciudad y la inseguridad le sumamos esto, tenemos el combo perfecto para que los montevideanos estén totalmente desquiciados. La mayoría de los que viven en la calle son ex convictos, drogadictos, alcohólicos y psiquiátricos. Están continuamente generando problemas: robando y arrebatando para comprar droga y alcohol; fingiendo ser cuidacoches y coaccionado a sus propietarios para que les den dinero con la amenaza de dañar su vehículo; haciendo sus necesidades fisiológicas en cualquier lugar; generando mugre y durmiendo en las puertas de comercios y viviendas particulares; teniendo sexo a la vista de todos.

Por suerte decidieron no soterrar la Avenida 18 de Julio, sino eso se iba a convertir en una cueva de atorrantes acampando. El lumpenaje manda en la ciudad porque no existe ni autoridad, ni consecuencias.

Los vecinos denuncian este tipo de situaciones, pero los distintos organismos del Estado se pasan la pelota uno al otro. Si llamás a la policía te dicen que es asunto del Mides, si llamás al Mides te dicen que le corresponde a la IMM. Esta actitud del Estado puede dar lugar a que algunos actúen por su cuenta y le busquen una solución por mano propia.

Una reciente encuesta debería poner al Frente Amplio en alerta: un 41% de sus votantes tienen simpatía por Bukele.

Cuando el ciudadano no ve soluciones a su principal problema, en las próximas elecciones puede llegar a votar una mano dura. La permisividad de la izquierda es la culpable.