La marcha del 24
@|La Intendencia de Montevideo no autorizó la Marcha por la Diversidad, pero igual se va a realizar.
El año pasado fue el puntapié inicial para el aumento desmesurado de contagios.
El Ministro Salinas dijo que como congrega mucha gente, que se mantenga distancia prudencial, no olvidar el tapabocas y pide encarecidamente a aquellos que estén cursando la enfermedad, que no asistan.
Si bien el Uruguay tiene un 77% de su población vacunada con las dos dosis, no quita que en estos encuentros aparezcan contagios.
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