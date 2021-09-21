La marcha del 24

Luis Cabral Montevideo

@|La Intendencia de Montevideo no autorizó la Marcha por la Diversidad, pero igual se va a realizar.

El año pasado fue el puntapié inicial para el aumento desmesurado de contagios.

El Ministro Salinas dijo que como congrega mucha gente, que se mantenga distancia prudencial, no olvidar el tapabocas y pide encarecidamente a aquellos que estén cursando la enfermedad, que no asistan.

Si bien el Uruguay tiene un 77% de su población vacunada con las dos dosis, no quita que en estos encuentros aparezcan contagios.