Grupo asesor “IA”

Ciudadano futurista | Montevideo

@|La “inteligencia artificial” es un elemento de actualidad, con potencial impacto en diferentes ámbitos de la actividad humana y de las sociedades. Sus perspectivas precisas de desarrollo futuro son inciertas, pero todo hace suponer que implicará grandes cambios en muchos aspectos del quehacer diario.

Por una parte, se encuentran todos los beneficios de facilitar tareas, ampliar el potencial de las personas, acelerar la innovación, facilitar desarrollos de los más diversos tipos y afines.

Pero se plantea una gran inquietud respecto al impacto general en la vida social y en la economía que puede tener, más allá de todos los elementos positivos de aumento de la productividad, el crecimiento y afines.

En particular, se habla de la potencial pérdida de puestos de trabajo rutinarios o repetitivos, que van a seguir siendo sustituidos por acciones de esta nueva capacidad tecnológica.

Ante este panorama, da la impresión de que sería importante que el Gobierno uruguayo – como principal responsable de esas repercusiones futuras – evaluase la posibilidad de crear un ámbito multidisciplinario de especialistas en los variados temas que se relacionan con esta problemática (así como se hizo durante la pandemia con el Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), de gran valor para superar esa instancia.

No es posible simplemente esperar el desarrollo de los acontecimientos. Se requiere pensar, planificar, evaluar escenarios y medidas a adoptar, entre otros aspectos.