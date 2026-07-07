Fiscalizar el tránsito en serio

Conductor observador | Montevideo

@|Los problemas del tránsito son generados por situaciones de lo más variadas. Sin embargo, la preocupación de las autoridades parece centrarse en el tema de la velocidad, pretendiendo intentar solucionarlo con la instalación de radares sancionatorios (que una parte de la población interpreta que es más bien una medida recaudatoria).

De la experiencia como conductor se aprecian multiplicidad de situaciones, agravadas en los últimos tiempos por la presencia de bicicletas, patinetas y similares en las vías de tránsito previstas para autos, camionetas y camiones – y lateralmente para motos – sin que se contemplen instrucciones específicas al respecto.

Los conductores de vehículos no hacen uso adecuado de las luces de advertencia en cuanto a las maniobras a realizar; se cambian de senda en forma intempestiva; doblan en lugares no permitidos; no respetan las señales de la vía pública y otros.

Aspectos del mal estacionamiento también influyen en las dificultades del tránsito, en situaciones tales como parar en lugares restringidos, en segunda fila, en calles estrechas que no lo facilitan y similares.

Existe, por tanto, un amplio campo de acción para mejorar la seguridad y la fluidez del tránsito mediante educación, fiscalización y una aplicación equilibrada de las normas vigentes. Hay mucho trabajo para hacer en estos aspectos y aparentemente poca motivación de gobierno e intendencias para concretarlo en la práctica.

