Rochense | Rocha

@|Tengo una amiga que es docente de Educación Secundaria en el Interior y que desea estar al corriente de las actividades tales como conferencias o seminarios que desarrolla la Facultad de Ciencias en Montevideo; con el fin de informarse o participar de los mismos en la medida de sus posibilidades.

Por tal motivo, envió un mensaje al Departamento de Informática de la Facultad para que que se la incluyera y le envíen información.

Cuál no sería su sorpresa cuando se le contestó que la información se le daría siempre que fuera estudiante, docente o funcionaria de la Facultad. ¿Acaso un docente de ANEP o cualquier ciudadano de este país, no puede informarse sobre las actividades que desarrolla una universidad pública?

Va la pregunta para el Rector de la Facultad de Ciencias.