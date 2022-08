Eutanasia y la pendiente resbaldiza

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

@|Los proyectos de eutanasia de un sector del Partido Colorado y del Frente Amplio que se han unificado en la cámara baja han promovido las voluntades de legisladores de varios partidos. Todo indica que Uruguay tendría ley de eutanasia y suicidio asistido.



Hay un punto que se menciona sin demasiada explicación de su significado: pendiente resbaladiza (Sloppery Slope).



Es conocida la situación en los Países Bajos los cuales llevan 20 años practicando la eutanasia. Varios autores (David Volokh, Raanan Gillon) han estudiado la pendiente resbaladiza en ese país así como en Bélgica, Luxemburgo y otros países que se van integrando a esta nueva entente.



Este fenómeno consiste en que a medida que el procedimiento se “naturaliza” y la población (como en Uruguay) lo acepta o lo tolera, cambia la moral de la sociedad y se acallan las voces de los que defienden la vida.

Poco a poco se amplían las causales de eutanasia, incluso hacia enfermedades que no son terminales. Además, existe el riesgo de que el procedimiento se realice sin el consentimiento del paciente, como ocurre con las personas con Alzheimer tardío (incapaces de tomar la decisión) en Países Bajos, Bélgica y Canadá.



En los Países Bajos se comenzó hace dos décadas con unas restricciones para elegir los candidatos a la eutanasia, similares a las del actual proyecto de ley en nuestro país (enfermedades terminales como cáncer, enfermedades neurodegenerativas, etc.). Sin embargo, con el devenir de los años se habilitó para los pacientes con demencia, Alzheimer, enfermedades psiquiátricas; luego (2005) se amplió para los niños mayores de 12 años con enfermedades terminales y actualmente ya fueron incluidos niños de 1 a 11 años. Los padres pueden pedir la eutanasia para los bebés menores de 1 año a partir del protocolo de Gröningen que fue redactado en 2005 por los Dres. Verhagen y Sauer.



En Bélgica, que compite con Países Bajos a quien impone la ley de eutanasia más severa, en el 2014 se efectuó una enmienda a la ley de eutanasia de 2002 y se legalizó la eutanasia para menores sin límites de edad. Lo mismo está pasando en Luxemburgo.



Me pregunto: ¿pasaría lo mismo acá en Uruguay? ¿Somos distintos a los holandeses y belgas en este sentido?



En fin, es fundamental que si la ley de eutanasia se pone en vigencia, previamente se establezca efectivamente el acceso universal de los cuidados paliativos. Sería una brutal violación a los DD.HH. (lo ético-moral se lo dejo a cada lector) si el sufriente no tuviera esta opción antes que se le ofrezca la eutanasia.



Este fenómeno de la “pendiente resbaladiza” es una realidad en países supuestamente desarrollados.



No podemos olvidar que estos países no hace 100 años sufrieron en carne propia la terrible experiencia de regímenes con un total desprecio por la vida que llevó a brutales violaciones de los DD.HH.



¿Quién nos garantiza que nosotros, que no sufrimos estas violaciones monstruosas a la dignidad humana, no nos precipitemos también por esta peligrosa pendiente que aún no sabemos a dónde nos puede llevar?