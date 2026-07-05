Eufemismo en encuesta

Gral. Cr. Guillermo Ramírez | Montevideo

@|Una acreditada encuestadora, de larga trayectoria en nuestro medio, hace unos días publicó el resultado de una reciente consulta de opinión sobre el Presidente Orsi.

El trabajo es presentado bajo dos títulos, a saber: simpatía personal y gestión.

Respecto al primero concluye que el 34% expresó simpatía, el 52 % antipatía, mientras que el 14% no opinó.

Es posible que los últimos actos que protagonizó Orsi, como ser la compra de la camioneta, hayan incidido en el juicio que la opinión pública tiene sobre su persona desde que, tanto la simpatía como la antipatía, son sentimientos que necesariamente refieren a seres humanos individualmente considerados.

No ocurre lo mismo con la parte de la encuesta que refiere a su gestión.

No solo porque su resultado sea más desfavorable para el presidente -desaprobación del 65% frente a tan solo 20% de aprobación- sino porque la naturaleza de esa opinión no alcanza solamente a una persona sino a una gestión que, para poder cumplirla, requiere la participación de más de uno.

Así lo dispone la Constitución, cuando en su artículo 168, en el que consagra las competencias del presidente, establece que deberá actuar con “el Ministro o Ministros respectivos, o con el Consejo de Ministros”.

Ese es el procedimiento para dictar los actos del Poder Ejecutivo, que en esencia es ejercer el gobierno.

En consecuencia, cuando los encuestados contestan la pregunta sobre la gestión del Presidente, en realidad lo están haciendo sobre la gestión del gobierno.