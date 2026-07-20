El éxito invisible

Ps. Jorge Ballario | Argentina

@|Desde un punto de vista práctico, el éxito es un medio para obtener reconocimiento, seguridad, bienestar o satisfacción personal. Figurativamente, las metas constituyen los “escalones” de esa escalera. Pero, ¿hacia dónde conduce?

Parafraseando a Stephen Covey, podría decirse que “el éxito es llegar a la cima de la escalera; la sabiduría consiste en descubrir que estaba apoyada en la pared correcta”.

Sin sabiduría, alguien puede acumular dinero, prestigio o poder y seguir sintiéndose vacío si esa búsqueda fue solo una carrera sin destino.

Muchas obstinadas marchas hacia el triunfo encierran, en el fondo, el deseo de vivir más y mejor. Existe también una forma peculiar de éxito, todavía anónima y poco reconocida: vivir bien, con buena salud, longevidad y una filosofía práctica de vida. Tal vez allí resida el mayor de los logros: un éxito privado e invisible, precisamente porque no depende de la aprobación ajena.

La atención suele concentrarse en las actividades más visibles —los deportes, el arte, la política o el mundo empresario—, mientras que una vida saludable y prolongada rara vez se considera un mérito en sí misma. Quizá no sería mala idea instituir alguna forma de reconocimiento para quienes, mediante sus hábitos y su manera de vivir, alcanzan resultados objetivables como bienestar mental, buena salud y longevidad.

En conclusión, tanto para el éxito como para la salud, el propósito es crucial; de ahí que el mayor logro quizá no sea llegar más alto, sino vivir mejor.

