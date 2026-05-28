Dr. Martín Ricardo Echegoyen

Arturo Heber Füllgraff | Montevideo

@|El pasado lunes 25 de mayo, leí un justo y equilibrado Editorial en El País referido al Dr. Martín Echegoyen, a quien hoy algunos desubicados histórica y políticamente buscan denostar en el año 2026, cuando se cumplen 52 años de su fallecimiento.

Es muy poco lo que habría que agregar, solamente clarificar lo que durante años se usó seguramente como burla o intento de que su segundo nombre fue Ricardo y no Recaredo. Efectivamente, Martín Ricardo Echegoyen Machicote nació un 3 de abril de 1891 y murió en Montevideo el 17 de mayo de 1974.