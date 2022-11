De Directorio Capilea Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

@|El Directorio de Capilea Uruguay precisa en una carta que se publica en la seción Ecos, la voz del lector (B14), que el equipo quirúrgico que participó de la cirugía del presidente Luis Lacalle fue integrado por la Dra. Gabriela Novello, cirujana plástica uruguaya, dos instrumentistas y una enfermera.

@|En relación a la entrevista publicada por el medio periodístico Sudestada con fecha 27/10/2022 al Sr. Pablo Balduvino relacionada con los procedimientos quirúrgicos en CAPILEA del Sr. Presidente de la República y la visita a nuestra Clínica del médico argentino Dr. Bruno Szyferman:

Si bien el Sr. Balduvino fue uno de los socios fundadores de Capilea Uruguay -conforme contrato de constitución de la S.R.L. denominada CLINICA CAPILAR DEL URUGUAY S.R.L. (31 de enero de 2020), autorizado por el Esc. Ramón Martínez Bernasconi- su aporte al capital de la sociedad integrado por 100 cuotas sociales lo fue tan solo de 10 cuotas, integrándose el resto en 40 a su cónyuge y 50 a la Dra. Gabriela Novello (cf. Clausa QUINTA ).



La administración de la sociedad se ejerció en forma indistinta entre la Dra. Novello y la Sra. Perdigon (cf. Cláusula SÉPTIMA, A) y su participación en dicha sociedad se limitó al mero aporte de capital, sin realizar ningún tipo de actividad de naturaleza alguna. (cf. Cláusula SÉPTIMA, B) .



Por otra parte cabe indicar que el día 27 de setiembre de 2021 (a un año y nueve meses de la constitución de la sociedad) el Sr. Balduvino y la Sra. Perdigón cedieron sus cuotas sociales, según documento que autorizó en la fecha antes indicada la Esc. Sandra Besso Silva, dejando de esta manera el Sr. Balduvino y la Sra. Perdigón de pertenecer a la Clínica, razón por la cual resulta muy poco ético emitir opinión sobre la misma, su actividad y pacientes cuando ya no forma parte de la sociedad.



Al respecto, nos preguntamos; ¿cuál fue la fuente de información que tuvo en cuenta o consultó el medio periodístico Sudestada para cerciorarse de la legitimación que ostentaba el Sr. Balduvino con respecto a la sociedad denominada CAPILEA para recabar su opinión al respecto?



¿Cuál fue el interés o la intención de interrogar a una persona que no tiene capacitación y experticia en materia capilar; no tenía ningún tipo de actividad de naturaleza alguna en la sociedad, -conforme se indica en la Única Publicación que se agrega a la nota periodística- sobre aspectos vinculados a la misma, teniendo en cuenta además que hace más de un año que no integra?



Con referencia a la consulta de que fue objeto el Sr. Balduvino “respecto a los ingresos del cirujano argentino Bruno Szyferman a Uruguay para la cirugía del presidente”. Cabe indicar que sobre el punto el mismo no solo no expresó la verdad de los hechos tal cual acontecieron, sino que además seguramente fue quien irrogó ante el medio de prensa un título universitario a quien no lo ostenta (la Sra. Laura Perdigón su cónyuge).



Resulta muy poco creíble o improbable que estando su esposa dentro del block quirúrgico, la cual es de profesión instrumentista quirúrgico y no médica, no sepa, si ingresó o cómo ingresó el Dr. Szyferman al block quirúrgico, persona con la cual además, según sus dichos, cenó esa noche en su casa y al otro día lo despidió en Buquebus.



Además, ante la pregunta; “El día de la intervención al presidente, Szyferman se saca la foto con las cirujanas, la enfermera y la instrumentista, y al subirla a Instagram escribe: un privilegio y un placer compartir con ellas el quirófano” Balduvino contestó: “Sí pero yo no les puedo confirmar si estuvo adentro, porque yo no estaba”.



El equipo quirúrgico que realizó la cirugía del Presidente Luis Lacalle Pou fue integrado por la Dra. Gabriela Novello, Cirujana Plástica, dos instrumentistas y una enfermera, tanto en octubre 2020 como en junio del 2021. Asimismo cabe aclarar que Capilea Uruguay es una clínica conformada por personal uruguayo.



El Dr. Bruno Szyferman vino al país por solicitud de Capilea Uruguay por un tema netamente empresarial dado que la continuidad de la empresa estuvo en duda ya que los socios de ese momento se encontraban en plena situación de discordia y la concesión de la franquicia no estaba formalmente documentada.



Como consecuencia de la cesión de cuotas sociales antes indicada efectuada con fecha 27 de setiembre de 2021, el Directorio actual de Capilea Uruguay está integrado por la Dra Gabriela Novello y el Sr. Jorge Rosales, quienes suscribieron además la franquicia con Capilea Argentina en este año 2022.