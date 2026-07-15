Dr. Julio Cardozo Conde | Canelones

@|Más desgarrador no pudo haber sido. Un chiquilín de doce años asesinó a otro de su misma edad, al manipular el arma de reglamento de su madre policía. ¿Cuántas vidas arruinó este hecho?

En un principio, sin duda alguna las de ambos niños. Uno ya no estará más en este mundo y el otro cargará el resto de su vida con el peso de lo que hizo, por más que no lo haya querido hacer. Los padres de estos chicos vivirán, de aquí en más, en una angustia sin consuelo.

Ahora bien, los sentimientos le deben dar paso a la razón. La pregunta que todos nos estamos haciendo es cómo puede ser que una mujer policía, que no sólo está sujeta a severos reglamentos como tal, sino que estos se entienden también a su vida privada y por lógica al ámbito familiar, puede cometer tamaño desatino. Cómo es posible que deje su arma de fuego al alcance de un niño para que éste “juegue” con la misma. Convengamos en que jamás se le pasó por la mente un desenlace así. Pero sus precauciones no fueron suficientes.

El descuido nos consterna a todos y nos preguntamos si los agentes del orden se encuentran conscientes de la disciplina y el rigor que deben enmarcar su vida.

Sobre el niño sobreviviente habrá un informe que determinará si puede o no continuar bajo la tenencia de su familia. Debido a lo que establece el Código de la Niñez y de la Adolescencia, no podrá ser pasible de una imputación penal, para la que se exige trece años. La madre de éste será sometida, como lo indica la ley, a un sumario administrativo del cual surgirá la correspondiente sanción.

Aunque la reprobación ante el hecho, allende de la del Estado, deberá llegar desde su propia conciencia. No es un suceso más para la crónica policial. No podemos normalizar esta situación cayendo en la desidia a la que buena parte de la sociedad se está acostumbrando. No es posible esconder esto bajo la chatura mental y la oquedad en la que muchos están sumidos.

La interpelación de conciencia y las preguntas recaen; deberían recaer sobre cada uno de nosotros y, muy en especial, sobre el Ministerio del Interior.