Ciudad del Plata, la gran olvidada

Silvana Manzini San José

@|Estamos en el departamento de San José, pero estamos más cerca de Montevideo que de nuestra capital. No sé si esa sea la causa, pero desde que nací, hace 47 años, he visto como hemos sido discriminados por las autoridades de nuestro departamento.

Por ejemplo, el poner un vertedero (hace más de 20 años) en medio de la ciudad, en un alto, arriba de un desnivel, donde empiezan otros barrios (Delta del Tigre y Sofima). Éste es un terreno que podría haberse destinado a un gran parque, donde la vista hacia Canelones es bellísima. Pues, en lugar de parque, tenemos una gran montaña de basura.

Por otro lado, la Junta Local está ubicada en una casa antigua donde pocos funcionarios luchan, día a día, con la gran cantidad de público y las dificultades edilicias; que perjudican al funcionario que trabaja en pésimas condiciones, como al contribuyente. Tenemos un territorio de 12.580 hectáreas y más de 30 mil habitantes. Son pocos funcionarios para el mantenimiento de calles, maquinaria y materiales, como para cubrir todo nuestro territorio.

Nunca se destinó lo que nuestra ciudad necesita para que, al menos, nuestra gente viva dignamente.

Hay muchos perros sueltos, delincuencia, cunetas sucias, mal mantenimiento de calles, contaminación, areneras que están haciendo fosas acabando con nuestros recursos naturales y perjudicando a los vecinos, con camiones acarreando arena todo el día y a pocos metros de sus casas. Y todo esto sin dejar nada para beneficio de los ciudadanos (en materia de impuestos, las areneras deberían contribuir directamente con la ciudad). Y por último, las industrias que nos contaminan.

La calidad de vida en Ciudad del Plata no es buena, pero podría cambiar para bien con un poco de buena voluntad, tanto del gobierno departamental como del gobierno central. Todo esto si dichas autoridades se acuerdan que existe Ciudad del Plata, y así, tal vez, deje de ser la ciudad olvidada.

