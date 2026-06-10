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Caballos sueltos

10/06/2026, 04:01
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Victoria Alonso | Montevideo
@|Soy vecina de la calle Paul Castainbert, entre Ricardo de Tomasi y Cno. Melilla. Hace mucho tiempo que los vecinos venimos reclamando por los caballos que se encuentran en un terreno de la Dinacia y que están sin agua y sin comida; incluso muchos han muerto.

Días pasados, una yegua se cayó en el terreno del vecino. La pobre está muy flaca y tiene un potrillo. Le dimos agua ya que no se podía levantar. Llamamos al INBA y ellos nos dijeron que llamáramos a la Seccional correspondiente y a la Intendencia al número 1950 5000. De la Intendencia nos derivaron nuevamente al INBA. Enviamos un mail a esa institución como nos informaron; el número de expediente es el 131263. En la Seccional no nos atendió nadie. Así estuvimos de un lado para el otro...

Queremos una respuesta de parte de la policía rural y de la Guardia Republicana de José Pedro Varela, para que den cuenta a Fiscalía, y saquen los caballos de ese lugar porque no pueden seguir así.

¡Esperamos una pronta solución!

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