@|Mujeres desobedientes en la frontera.



Dicen por ahí que hablar de las mujeres exitosas y no mencionar aquellas rebeldes que de algún modo cambiaron la historia, es un sin sentido. En este caso también están ellas; si bien, como de costumbre, el mundo del contrabando ha sido un universo predominantemente masculino, existieron y existen esas mujeres fuertes, luchadoras, rebeldes, resistentes y polémicas que se impusieron a las adversidades y buscaron su realización por medio de diferentes ideales, luchas o ideologías.



Luego de un año y medio con las fronteras prácticamente cerradas, y frente a un escenario de crisis económica y social, vuelve a resurgir el protagonismo de esas personas a quienes, por diversos motivos, pero fundamentalmente por un sentido de responsabilidad familiar, no les es tan fácil emigrar en busca de otro futuro; con hijos a cargo, madres o padres mayores, y sin muchas oportunidades laborales en la región fronteriza -donde crece la informalidad, el desempleo y el hambre-, ellas vuelven a romper las estructuras y salen a luchar por sus necesidades y sueños, con lo que tienen a mano.



Unas ropas de segunda mano y otras de contrabando, algunos productos de higiene y otros de belleza personal, o unas confituras elaboradas con materia prima más barata comprada del otro lado; ellas buscan comerciar, porque las puertas parecían cerrárseles, y no veían surgir un lugar donde ir a ganarse el pan honestamente y con dignidad. Por eso acudían a la ilegal práctica del contrabando, ya no sólo puerta a puerta, como lo hicieron las que las precedieron, sino también por las redes sociales y entre los grupos de chat.



Ellas mismas, las que escondían los bagayos en el pajonal, daban agua a los caballos, o salían a entregar en bicicleta los productos quileados, son quienes hoy, sin importar cuántas barreras legales los Estados impongan, las pestes que nos castiguen o los condicionamientos irracionales que se implementen en las fronteras, no desisten de sus objetivos ni están dispuestas a dejar a los suyos padecer las injusticias que el poder determina para quienes no tiene un sustento legal (aunque la ficción pretenda cerrar totalmente los países, convirtiendo a las fronteras en sujetos dignos de cuidado, pero cosificando a las personas y sus necesidades).



Lo cierto es que necesitamos “una mirada desde la perspectiva de género que resitúe a las mujeres en el eje de la escena, visibilizándolas y promoviéndolas como sujetos dignos de la Historia, ya que habitualmente la historia pone de manifiesto a mujeres destacadas en la medida que comparten cierta similitud con los varones, dejando oculto al resto del colectivo de mujeres” - http://www.biblioteca.unlpam.edu.ar/ .../v16a16pigna.pdf; no en vano, el trabajo no remunerado que realizan las mujeres representa 10,8 Trillones anuales en el mundo.- https://www.andes.org.br/.../trabalho-nao-remunerado...



Si el camino para revitalizar la vida económica y social en las fronteras – que “todo sería mejor si no existieran”- https://www.diariodelaltoaragon.es/ .../gorsy-edu-el-mundo...- serán las Pymes (MEI), el emprendedurismo o las bagayeras, el futuro lo dirá; la cuestión es que ellas, preparadas o no, universitarias o no, con capital propio o prestado, las desobedientes y rebeldes serán las que nos ayuden a superar la actual coyuntura.