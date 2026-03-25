Agua que no has de beber...

Hay orden de no aflojar | Treinta y Tres

@|De ser cierto, parece que todos los días nos asombramos de algo que pasa en nuestro país.

La información establece que OSE está utilizando agua del Río de la Plata para abastecer a Montevideo. Es decir, agua salada, y estamos esperando que en las próximas horas la Sra. Ing. Cosse realice una conferencia de prensa, como las de antes, y haga puchero denunciando este atropello a los ciudadanos de Montevideo.

Lo primero que hicieron cuando llegaron al gobierno fue un escándalo por el agua, hicieron trizas el contrato del Plan Neptuno, únicamente porque fue elaborado por el gobierno presidido por el Dr. Lacalle Pou, y así ha sido con todo lo hecho anteriormente. El capricho, la incapacidad y la irresponsabilidad ha copado al gobierno, que se proclama progresista.

¡Muchachos, qué lejos están de la realidad! Y si algo les quedaba, han perdido la vergüenza.

¡Y ojo que el hombre está volviendo!

