En los primeros días de enero, se dieron aglomeraciones en las playas de Atlántida y Punta del Este, en particular en ésta última.



Éstas fueron en la zona de playa Mansa que se vio, en toda su extensión, desbordada de gente. No hubo acatamiento, por más que marineros intentaron persuadir las aglomeraciones; poco distanciamiento físico entre grupos y casi ninguno con tapabocas. Los guardavidas haciendo lo propio e incluso brigadas preparadas por el Cecoed entregando volantes, advirtiendo sobre las aglomeraciones. Nadie hizo caso, al contrario, a medida que seguía corriendo la tarde más gente llegaba. Muchos uruguayos, pero también había unos pocos argentinos y brasileños.



Los científicos del gobierno apoyaron la ida a la playa, pero con distanciamiento y en pequeños grupos bien separados.



La postal que hoy recorre portales en la región, muestra las playas del Este como si en Uruguay no hubiera Covid-19.



Ahora hay que esperar. No hay duda que por más decreto que haya, con esta multitud de gente irresponsable no hay ni bandera sanitaria que valga. Ojalá no se disparen los casos. La consciencia individual pesa y mucho en todo esto.