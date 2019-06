Las acciones de Jara avergüenzan a muchos chilenos 

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Atribuir acciones como las de Jara exclusivamente a un comportamiento constitutivo del perfil del futbolista chileno, no es justo: acciones como las suyas, e incluso peores, las hemos visto en futbolistas de las más diversas nacionalidades. Pero mi carta no busca el empate.



Las acciones de Jara son completamente repudiables. Y lamentablemente sacan a relucir lo peor de cierto tipo de chilenos: De esos que te joden y te atacan física o psicológicamente por la espalda o “a la descuidada” y sin sentir remordimiento alguno… y que, por lo mismo, si a causa de ello logran sacar risas burlonas mejor aún pues sujetos con características psicológicas y socioéticas como las suyas saben que no pocas personas en Chile celebrarán sus acciones como si éstas fueran “virtudes”.



Su dedo despreciable contra Cavani la otra vez; el codazo delictual que le propina a Timo Werner, un joven de 21 años, el 2017 en la Copa Confederaciones -y que dejó en este muchacho secuelas neurológicas y físicas graves-, más la cobarde zancadilla que “saca” como acto reflejo contra el travieso hincha disfrazado de pollo el lunes pasado en el Maracaná (por citar solo tres acciones de Jara), lo retratan en cuerpo y alma.



¿Que fue un “héroe” que salvó al mundo de una supuesta bomba atómica que un “amenazante” hincha portaba en su bolsa? ¡¡Por favor!!



En realidad, Jara no le hace una cobarde zancadilla a un hincha juguetón que se metió en una cancha de fútbol en algún lugar del mundo: una vez más le propina una patada por la espalda a Chile entero, en términos de que sus condenables acciones han manchado una vez más la imagen que se tiene de los chilenos en el exterior.



Avergonzado, en desacuerdo absoluto con el técnico Rueda que lo avala y refuerza, a título personal e interpretando a esa abrumadora mayoría de chilenos que rechazan de la manera más enérgica esas conductas viles, deshumanizantes y compulsivas que viene ejecutando Jara cada vez que “defiende” a Chile en su calidad de futbolista “profesional”, le envío desde Santiago mis más sentidas disculpas a Cavani, a Werner y al hincha que fue atacado por la espalda por Jara en Brasil.