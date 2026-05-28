La psicología social ayuda a los analistas políticos profanos a entender comportamientos de actores políticos de Uruguay y el mundo.

Soy abogado y tiendo por deformación profesional a defender o a acusar. El periodismo en Uruguay en todo caso debería actuar diferente a mí. Aquí también se acusa o se defiende. No abunda la información objetiva. Y sucede porque el subjetivismo esta siendo premiado últimamente con cargos públicos o castigado con no renovaciones de contratos en medios. Por tanto la psicología nos brinda herramientas a los analistas para entender a los políticos. Cito ejemplos:

A) He llegado a la conclusión que el Síndrome de Procusto explica el resquebrajamiento del principio de Seguridad Jurídica en Uruguay. Procusto fue un personaje de la mitología griega que recibía en su posada visitantes con una cama con medidas predeterminadas y si al huésped le quedaba corta Procusto le lapidaba las extremidades para que el sujeto encajara en su lecho. En psicología este síndrome importa la envidia de un sujeto por tiende a destruir la imagen de una persona exitosa inventando cualquier atajo o excusa.

En política lo hace hoy el gobierno del FA. Rescindiendo cuanto contrato o proyecto haya surgido durante el gobierno de Lacalle Pou. Les sirve matar Neptuno o Cardama y si pudieran liquidar el hospital del Cerro, hasta lo dinamitarían. Lacalle es quien puede ganarles en 2029 y quieren destruir su imagen a todo costo.

B) El Sesgo de Autoservicio es un recurso psicológico de autodefensa que así como lleva al sujeto a atribuir éxitos a virtudes propias se deslindan de los fracasos atribuyéndolos a errores ajenos o factores exógenos.

Esto es lo que esta aconteciendo con Orsi y su entorno mas cercano para explicar su abrupto colapso en las encuestas de opinión pública. El “orsiqueo” del Presidente ha intentado explicar este fenómeno con un galimatías retórico casi indescifrable. Lo grave fue constatar el Sesgo de Autoservicio en su entorno y hasta incluyo a algún encuestador ¿afín? al FA. De hecho están adjudicando un GAP negativo de 17 puntos porcentuales a un proceso de “aceleración de la sociedad”. ¡Vamos hombre!

C) Mitomanía es otra tendencia psicológica que explica conductas políticas. Las veo con frecuencia en la izquierda mundial dado que suelen habitar el mundo del “deber ser” mientras humildemente pisan solo el irremediable mundo del “SER”. Un Mitómano como el presidente español Pedro Sánchez hoy puede explicar su peculiar entorno plagado de corrupción fabricando fábulas de defensa. Les están encontrando dinero en incrustaciones en las paredes, alhajas y joyas costosísimas, pruebas de todo tipo que explican el amor de Zapatero por la dictadura de Maduro.

La psicología explica la corrupción de aquí, allá y acullá. Es una disciplina diferente a la literatura. En esta última conocimos a Alí Babá. Pero éste al menos le puso un límite numérico a los ladrones. Eran solo 40.

En algunos casos como el de España no corresponde la analogía de don Pedro con Alí Babá. El conteo podría superar en número la cantidad de casos . La psicología me aconseja ya que no siga escribiendo y menos aun que haga analogías con casos uruguayos vinculados a vehículos coreanos.