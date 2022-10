Nacer varón, hacerse hombre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Me doy cuenta de que esta es mi tercera columna para El País. Esto significa que ya hay confianza, que ya les puedo contar nuestros trapos sucios, las ovejas negras, lo que barremos debajo de la alfombra. Sin rodeos y sin paños calientes: tenemos un Ministerio de Igualdad.



Les hablo de España. Donde mi abuela fue universitaria en la década de los 30 del siglo pasado y donde el Artículo 14 de la Constitución (1978) reza: “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

La penúltima ocurrencia en la que han decidido despilfarrar nuestros impuestos tiene como protagonista a Luis Cantero Rada, un cantante –ya fallecido- que maridaba la copla y el pop y que se hizo popular en nuestras fronteras allá por los años 70 y 80. Sobre todo en los pueblos de la península donde su estilo, de pelo en pecho y pantalón apretado color vainilla, levantaba pasiones.



El Fary, como se conocía al castizo intérprete, concedió una entrevista que ha quedado para la posteridad. En ella acuñaba el término “hombre blandengue” con el que, profético, advertía: ”El hombre nunca debe blandear. Debe estar en su sitio como la mujer debe estar en el suyo. […] La mujer necesita ese pedazo de tío ahí. Al hombre blandengue le detesto. Ese hombre con la bolsa de la compra, el carrito del niño...”. Pues bien, el Ministerio de Igualdad ha creado un anuncio publicitario en el que una voz en off reproduce las palabras de El Fary al tiempo que vemos escenas cotidianas en las que varones de hoy, debidamente normalizados, cuidan de sus hijos, se ocupan del hogar o lloran abrazados.



No sabemos qué llevó a Cantero a convertirse en una especie de icono pop patrio. Lo más probable es que haya sido esa apuesta por una virilidad ruda, tamizada por su metro y medido de estatura y su hit musical El toro guapo. Aunque también le habrá ayudado la hilarante foto que publicó una revista, luciendo traje de baño tipo slip y chanclas, en la piscina de su casa. Fary lampiño, alfeñique. Fary sujetando, leptosómico y despreocupado, un ejemplar de La zona muerta de Stephen King y declarando: “soy un monstruo en la cama”. Sin olvidar su papel en una serie de televisión como taxista cañí y padre de familia. En todo caso, entendiendo bien todo lo que tiene a favor el personaje para ser elevado a los altares de la cultura popular española, no entendemos qué terreno ya conquistado reivindica el Ministerio utilizando unas declaraciones de 1984 en las que el cantante intuye un futuro amenazante para la masculinidad típica de la época.

He tomado prestado el título de esta columna de un estupendo artículo publicado por Julio Llorente, el editor de mi libro, en la prensa española (“Los hombres blandengues”, Alfa&Omega, 22-09-22). Llorente defiende la virtud del término medio. La masculinidad que han de construir quienes nacen varones y que no ha de suponer una elección entre la virilidad y la ternura. Aquella que emula al caballero de la leyenda artúrica y sabe, al tiempo, desenvainar la espada y arropar a los hijos.



La identificación de la masculinidad como barbarie es espuria. Desde que la mujer se incorpora al mercado laboral, las tareas del hogar y el cuidado de la prole se reparten, en la mayoría de casos, como buenamente se puede, sin necesidad del tutelaje de ningún ministerio.



Por aquí, algunos ayuntamientos de distinto signo político ofrecen talleres de “nuevas masculinidades” con el objetivo de reeducar a los varones y la toxicidad que, por defecto, les adjudican. El ensayista francés Julien Rochedy explica que al rechazar absolutamente todos los códigos masculinos y viriles creemos deshacernos de la violencia, las violaciones y los comportamientos reprensibles. Sin embargo, los principios de la masculinidad clásica –hoy llamada tóxica- permiten transformar comportamientos brutales en comportamientos de gentilhombres. Suprimiendo el traje del ideal viril y masculino no nos deshacemos de las peores tendencias masculinas.



El asunto no es tanto que los de Igualdad quieran erigirse como faro moral que da permiso a los hombres para llorar –en otra ocasión les contaré que este verano produjeron una campaña recordándonos que las mujeres entradas en carnes podían acudir a la playa- o de cómo, cual régimen comunista, debemos planificar la vida doméstica. Si abrimos un poco el plano, no queda más remedio que ver cómo, subrepticiamente, se pretenden adoptar medidas dirigidas a feminizar la sociedad.



Este objetivo queda perfectamente analizado por otro francés, Ériz Zemmour, en su ensayo El primer sexo (2006). La sociedad, y a la sazón el Ministerio de Igualdad, conminan unánimemente a los hombres a revelar la feminidad que guardan en su interior. El periodista apunta con ironía que a partir de ahí, de manera voluntariosa y malsana, los hombres hacen todo lo posible para hacer realidad este ambicioso programa: “convertirse en una mujer como las demás para superar por fin sus instintos arcaicos”.



Se preguntaran cuál es la finalidad de todo esto. Pues bien, una vez que ya hemos sido aleccionados en la conveniencia de una sociedad multirracial y multicultural le ha tocado el turno al deseo. El feminismo es una máquina de fabricar igualdad y, en este caso, realizan el trabajo ideológico de desnaturalizar la diferencia entre los sexos y presentarla como constructos culturales. Pero el deseo se basa en la atracción de lo diferente, por tanto, su aniquilación está servida. Así, se da un nuevo paso en el proyecto de deconstrucción y posterior construcción de un hombre sin raíces, sin raza, sin familia y sin fronteras. Sin identidad. Un ciudadano del mundo listo para obedecer y consumir.

Acabo con mi anécdota favorita: Tras un referéndum interno del partido socialista francés sobre la Constitución Europea, su secretario general en aquel momento, François Hollande, declaró que el vacío que sentía, tras la adrenalina de la campaña, era “como una depresión postparto”. Ahí lo tienen.