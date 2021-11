Nacidos y criados

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

No quiero presumir de visionario ni de experto en política internacional, pero me atrevo a predecir que Daniel Ortega mañana ganará las elecciones en Nicaragua.

Ya hay antecedentes: había un ministro del Interior de Somoza que advertía a los nicaragüenses: “Uds. voten libremente y a quien quieran, pero al final los votos los cuentos yo”. Ortega fue más lejos; cuenta los votos pero por cualquier eventualidad proscribió a los principales candidatos de la oposición; más de una media docena.



“Anastasio Somoza engendró a Ortega”, afirmó, con acierto, el laureado escritor nicaragüense Sergio Ramírez Mercado. Lo que le faltó decir fue que lo amamantó y crió Fidel Castro.



Nacidos, criados y adoctrinados como viene ocurriendo con un sinnúmero de dictadores, y aspirantes a, que pululan y azotan al continente. Socialistas y progresistas, una flamante especie de neocomunistas. Al final el PC los domina. Como acá.



Es gente que desde la oposición violenta las normas legales y miente, miente y miente. Eso sí, conseguido el gobierno niega las libertades, reprime y encarcela a los ciudadanos. Gente que, “paradógicamente”, cuenta con el apoyo y simpatía de la gran mayoría de los dirigentes frenteamplistas, que acá se muestran como celosos defensores de la democracia y los derechos humanos.



Los castristas hacen cosas malas, y las hacen muy bien. No fallan. Por ejemplo, el pasado 11 de julio los cubanos se lanzaron a las calles a protestar y fueron duramente reprimidos.



También en los regímenes democráticos se reprimen manifestaciones, se dirá. Sí, pero con muchas diferencias y una en especial muy grande y harto elocuente. En las democracias la prensa es libre y a los días siguientes informa con lujo de detalles. Como acá. Periodistas, corresponsales, enviados especiales no tienen trabas para informar. En casos lo hacen exageradamente; se rasgan las vestiduras. O militan.



En Cuba, en cambio, al día siguiente y hasta hoy las fuerzas de represión se han dedicado a identificar, hostigar, castigar y apresar a los protestantes; hasta destruirlos y aplastarlos, cosa que parecería que esta vez no la han conseguido. De todas formas la consigna es la de siempre: “al que asome la cabeza, duro con él”.



En la isla caribeña no hay chances de juntar firmas, convocar referéndums o plebiscitos. Y no hay libertad de prensa.



Es lo que, por su parte, hace Maduro en Venezuela, quien, vaticino, también ganará las regionales y municipales del 21 de este mes.



Si los castristas están desde hace 62 años, por qué nos va a ir mal a nosotros, calcularán.



En cambio, respecto a las legislativas argentinas, -en siete días-, estimo que al kirchnerismo le va a ir mal y ni hablo de Alberto Fernández, graduado ya de testaferro, no obstante ser considerado un “político clase A” por la izquierda uruguaya, la que apoyó su política sanitaria de cuarentena total, incluida la vacuna rusa. Con los vecinos nada está dicho, pero es seguro que cualquiera sea el resultado, “agarrate pa’l temblor” de después.



Sobre el plebiscito aquí no quiero apurarme. Falta mucho. Será duro y el FA, como ya se nota, se ajustará a la doctrina, a lo aprendido y a lo que hacen sus correligionarios del continente.