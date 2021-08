Nuevo informe sobre el clima

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) acaba de publicar su último informe sobre el clima, y las reacciones de los políticos y los medios de comunicación no podían ser más previsibles.

En consonancia con la narrativa apocalíptica que muchos han desarrollado últimamente, el siempre inclemente diario The Guardian resumió literalmente este informe científico como la constatación de que la humanidad es "culpable como el demonio" de los "crímenes climáticos de la humanidad".



En contraste con el relato apocalíptico de los medios de comunicación, el informe es realmente serio y sensato, y vuelve a confirmar que el calentamiento global es absolutamente real y un problema. Pero también nos dice con la misma firmeza, aunque prácticamente sin reconocerlo, que el calentamiento global significa que "la frecuencia e intensidad de los fríos extremos han disminuido".



Esto es importante, porque en todo el mundo mueren muchas más personas por el frío que por el calor. Un nuevo estudio muestra que alrededor de medio millón de personas mueren de calor, pero 4,5 millones mueren de frío. El aumento de las temperaturas en las dos últimas décadas ha provocado 116.000 muertes más por calor cada año. Pero resulta que, como el calentamiento global también ha reducido las olas de frío, ahora se producen 283.000 muertes menos por frío. Esto no se escucha, pero, a la fecha el cambio climático salva 166.000 vidas al año.



Asimismo, hemos oído hablar mucho de que las inundaciones en Alemania y en otros lugares son causadas por el cambio climático. Pero el nuevo informe de la ONU nos dice que tiene "poca certeza sobre la influencia humana en los cambios de los caudales altos de los ríos a escala mundial".



También menciona las ventajas climáticas, como el hecho de que más CO2 en la atmósfera ha actuado como fertilizante y ha creado un profundo reverdecimiento global del planeta. Un estudio de la NASA descubrió que, en un periodo de 35 años, el cambio climático ha añadido una superficie verde equivalente a dos veces el tamaño de Australia.



¿Recuerdan cuando las noticias nos decían que la subida del mar desplazaría a la asombrosa cifra de 187 millones de personas, pudiendo "hundir" ciudades enteras como Miami en 80 años?



En realidad, los humanos se adaptan, como lo ha demostrado Holanda. Por eso, muchos modelos muestran que adaptarse reducirá 12.000 veces el número de personas afectadas por inundaciones.



En definitiva, las historias de miedo sobre los impactos climáticos son muy exageradas y no están respaldadas por este nuevo informe sobre el clima. Una de las formas más claras de verlo es a través de la economía climática. Debido al desarrollo económico, la ONU estima que la persona promedio en el mundo se volverá un 450% más rica en 2100 que en la actualidad. Pero el cambio climático tendrá un costo, a medida que la adaptación y los desafíos se vuelven más difíciles. Debido al cambio climático, la persona promedio en 2100 "sólo" será un 436% más adinerada que hoy.



Esto no es el apocalipsis, sino un problema que debemos solucionar de forma inteligente.