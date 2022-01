Influencia disminuida

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Elogiar al presidente Joe Biden por planear ser el anfitrión de la novena Cumbre de las Américas, la reunión presidencial más importante del hemisferio, en junio, después de que el ex presidente Trump desairara arrogantemente la última reunión de este tipo hace cuatro años.

Pero Biden tendrá que trabajar duro para evitar que esta cumbre, programada para la semana del 6 de junio en Los Angeles, se convierta en un gran fiasco, porque, entre otras cosas, la influencia de Estados Unidos en la región ha disminuido rápidamente en los últimos cinco años.

La Cumbre de las Américas se ha celebrado cada tres o cuatro años desde que se celebró por primera vez en Miami en 1994. Esta será la segunda vez que tendrá lugar en los Estados Unidos.



Es un evento importante, porque es una rara ocasión durante la cual los presidentes de los Estados Unidos se ven obligados a prestar atención a América Latina, incluso si es solo por unos meses antes de la reunión. Trump fue el único presidente de Estados Unidos que no asistió, enviando a su vicepresidente en su lugar.



Aún así, me preocupa que la administración Biden esté poniendo en marcha sus motores burocráticos demasiado tarde para aprovechar al máximo esta oportunidad para contrarrestar las incursiones masivas de China en la región y forjar lazos más estrechos con las naciones latinoamericanas dispuestas. Los preparativos serios para la reunión, que debería haber comenzado hace meses, apenas están comenzando. Varios diplomáticos latinoamericanos de alto rango me dicen que aún no han sido contactados por el gobierno de los Estados Unidos sobre la cumbre.

“El momento es muy ajustado, y va a ser extremadamente difícil en términos de tener un proceso de consulta con todas las partes interesadas relevantes”, dice Michael Shifter, presidente del grupo de expertos Diálogo Interamericano en Washington D.C.



Para empeorar las cosas, Estados Unidos ni siquiera tiene un embajador ante la Organización de Estados Americanos de 34 miembros. Tradicionalmente, el embajador de Estados Unidos ante la OEA ha sido un funcionario clave de Estados Unidos en los preparativos para la Cumbre de las Américas.



El nominado de la administración Biden, Frank Mora, un profesor de la Universidad Internacional de Florida con sede en Miami, fue nominado en julio, pero aún no ha sido confirmado por el Senado.

“Es vergonzoso que, seis meses después, todavía no tengamos un embajador ante la OEA”, me dijo Shifter. “Estamos diciendo que vamos a ayudar a los países latinoamericanos a hacer que sus gobiernos sean más eficientes, y ni siquiera podemos nombrar a nuestro propio embajador ante la OEA”.



A diferencia de la cumbre de 1994 en Miami, cuando Estados Unidos lanzó una ambiciosa propuesta para crear un Área de Libre Comercio de las Américas, esta vez no parece haber propuestas audaces de Integración Hemisférica de Estados Unidos.



Y el clima político en todo el hemisferio difícilmente podría ser peor. La pandemia de covid-19 ha devastado las economías de la región, China se está convirtiendo rápidamente en una potencia económica clave y las dictaduras antiestadounidenses o los gobiernos de centro izquierda escépticos del mercado están gobernando en muchos países de la región.



Además, a Estados Unidos le costará tratar de predicar con el ejemplo, porque su propia democracia se tambalea después de la negativa de Trump a reconocer su derrota en las elecciones de 2020.

Según muchos estándares, varios países latinoamericanos son más democráticos que Estados Unidos, en el sentido de que sus candidatos presidenciales recientemente derrotados no han tratado de subvertir los resultados electorales, como lo ha hecho Trump, y continúa haciendo.



Biden aún podría convertir la cumbre en un éxito. Dio la nota correcta en su conferencia de prensa del 19 de enero, cuando dijo que América Latina “no es el patio trasero de Estados Unidos” sino “el patio delantero de Estados Unidos”.



Eso es cierto: ya sea que se trate de comercio, empleos, inmigración, medio ambiente o tráfico de drogas, ninguna región del mundo afecta la vida cotidiana de los estadounidenses más directamente que América Latina.

Biden debería nombrar a un funcionario de alto nivel para que se haga cargo de la cumbre. Y debería ordenar a esa persona que elabore propuestas concretas para una mayor cooperación hemisférica en la lucha contra el covid-19, ayudar a redirigir las cadenas de suministro de algunas empresas multinacionales de China a América Latina e incrementar los intercambios tecnológicos, culturales y estudiantiles con la región. Por ejemplo, Estados Unidos podría ofrecer programas académicos virtuales gratuitos de grado y sin título para millones de estudiantes latinoamericanos.



Pero para hacer todo eso, Biden debe moverse rápidamente. El tiempo se está acabando, y hay pocas señales de que Washington esté presentando planes audaces para mejorar la vida de las personas en todo el hemisferio.