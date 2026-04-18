1 de mayo, paso clave

El 1 de mayo, mientras gran parte del mundo conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, se producirá otro hito de especial relevancia: la Unión Europea y el Mercosur comenzarán la aplicación provisional de un acuerdo histórico, marcando un punto de inflexión en una de las negociaciones comerciales más largas de la era moderna.

La coincidencia no es menor. Un día asociado al progreso social pasa a simbolizar también un renovado compromiso con la integración económica y la cooperación entre dos regiones que, juntas, representan cerca de una quinta parte del PIB mundial.

Tras más de 25 años de negociaciones, el acuerdo UE-Mercosur se consolidó como una de las asociaciones interregionales más ambiciosas. No es solo un acuerdo comercial, sino un marco integral que articula comercio, inversión, diálogo político y cooperación.

Su relevancia es también geopolítica. En un contexto global marcado por la fragmentación, la competencia estratégica y un comercio crecientemente politizado, este acuerdo envía una señal clara: la cooperación abierta y basada en reglas sigue siendo posible. La integración entre socios con valores compartidos se reafirma como una vía efectiva para generar beneficios concretos para empresas y ciudadanos.

En términos prácticos, el 1 de mayo marcará el inicio de una transformación en las relaciones económicas birregionales. Los aranceles sobre una amplia gama de bienes comenzarán a reducirse o eliminarse, ampliando el acceso entre dos mercados históricamente poco integrados entre sí. El alcance es significativo: el acuerdo cubre hasta el 99% de las líneas arancelarias para exportaciones del Mercosur y cerca del 91% para las europeas.

Además, se mejoran las condiciones de acceso en servicios y contratación pública, junto con procedimientos aduaneros más ágiles que reducen costos e incertidumbre. A esto se suman mecanismos de cooperación regulatoria que facilitan el comercio sin comprometer estándares, especialmente en áreas sensibles como las medidas sanitarias y fitosanitarias.

Para Europa, el acuerdo implica acceso a nuevos mercados, mayor seguridad en cadenas de suministro y un vínculo estratégico con una región rica en recursos naturales. Para el Mercosur, representa una puerta de entrada a uno de los mercados más sofisticados del mundo, incentivando mejoras en productividad, regulación e inversión. En ambos casos, refleja la necesidad de diversificar alianzas en un entorno global incierto.

El acuerdo también incorpora una dimensión de sostenibilidad. Incluye compromisos para frenar la deforestación hacia 2030 y reafirma el cumplimiento del Acuerdo de París. Al mismo tiempo, establece mecanismos para abordar eventuales tensiones derivadas de regulaciones ambientales que puedan afectar el comercio.

Sin embargo, el 1 de mayo no marca el final del proceso, sino el inicio de su etapa más exigente. La aplicación provisional pondrá a prueba el acuerdo en la práctica: requerirá adaptación regulatoria, fortalecimiento institucional y gestión de sensibilidades internas, especialmente en sectores más expuestos.

Aún queda pendiente la ratificación plena, incluyendo la opinión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la aprobación del Parlamento Europeo y de los Estados miembros. No obstante, la implementación permitirá demostrar el valor económico del acuerdo, un factor clave para su consolidación política.

Igualmente relevantes son los pilares político e institucional. Aunque menos visibles, son fundamentales para sostener la relación en el tiempo, facilitando el diálogo, la cooperación y la gestión de controversias.

La coincidencia con el Día del Trabajo recuerda que la política comercial impacta en las personas. Si se implementa correctamente, el acuerdo puede impulsar crecimiento, empleo y reducción de la pobreza. Pero estos resultados no son automáticos: dependerán de su ejecución.

El 1 de mayo es un paso decisivo para la UE-Mercosur. El desafío ahora es claro: pasar de la aplicación provisional a la ratificación plena, y de la promesa a un impacto duradero.

* Ex Vicecanciller de Uruguay

* Ex Jefe Negociador del Acuerdo Mercosur - Unión Europea

