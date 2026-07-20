Pausa Montoya: naturaleza, seguridad y tranquilidad para una nueva forma de vivir

El proyecto inmobiliario de Bree Desarrollos, de Ventus, comenzará sus obras en el segundo semestre del año. En el balneario de Punta del Este, a pasos del mar y rodeado de un ambiente agreste, Pausa Montoya contará con viviendas y destacados amenities que representará una inversión de US$ 10 millones.

El punto de encuentro perfecto entre la energía y la calma del mar, la privacidad y tranquilidad del bosque y el movimiento de las ciudad. Se erigirá Pausa Montoya, el nuevo proyecto de Bree Desarrollos, de Ventus.

Con más de 16 años operando en mercados internacionales a través de los servicios de desarrollo, ingeniería y construcción de proyectos renovables y de infraestructura, a través de Ventus Construcciones empresa de origen uruguayo, amplía la base de su negocio a través de Bree, y este nuevo proyecto icónico en el este del país.

Ventus Construcciones, ha construido más de 30 proyectos, desde infraestructura vial, centros logísticos y comerciales y edificios residenciales garantizando eficiencia, seguridad y cumplimiento en cada etapa del proceso constructivo.

Comodidad para vivir

El proyecto de Pausa Montoya se gestó con la idea de brindar comodidad, con 24 unidades de dos y tres dormitorios en dos bloques de apartamentos, con sistemas de calefacción especiales, áreas privadas como jardines o grandes azoteas diseñadas especialmente para el disfrute del entorno natural, y hasta un espacio de cowork para trabajar desde la comodidad de una oficina pero sin alejarse mucho de casa.

Las formas de habitar las viviendas se han transformado y este proyecto busca acompañar esos cambios con espacios funcionales, modernos, cómodos y seguros: apartamentos de 80 metros cuadrados (m2) interiores y hasta 25 m2 de terraza y de 100 m2 y hasta 30m2 de terraza. Las viviendas se acompañarán con espacios de parking.

Cada bloque de apartamentos estará separado por una zona de amenities que incluye piscina, gimnasio y zona de entretenimiento al aire libre, lo que hace de Pausa Montoya un lugar completo para vivir. Además, el área se completará con senderos con paisajismo nativo, a cargo de Clara Antonini y Celina Fuster de Jardines de Mar.

La propuesta destaca por tener un doble frente, una entrada por Calle de los Suspiros y otra por Pedregal, y además por contar con un sistema de seguridad, con el que se monitorea constantemente el área y los accesos. La seguridad será uno de los servicios destacados en este nuevo espacio para vivir, junto con la limpieza y servicios de playa durante la temporada de verano.

Comenzarán las obras

El 60% de las unidades ya fueron vendidas, mayoritariamente a familias uruguayas y algunas argentinas que se interesaron en la zona de Montoya por su enclave natural pero también por su potencial de desarrollo. A pocos minutos de La Barra, Montoya se ha impulsado como lugar de interés de diversos proyectos inmobiliarios, lo que ha atraído la mirada de un nuevo público, explicaron desde Bree Desarrollos.

La venta de las unidades está a cargo de Mieres Inmobiliaria. A la vez, la firma Guyer & Regules acompaña el proceso encargándose de los detalles legales y notariales; mientras Inxto Partners brinda el asesoramiento financiero.

En el segundo semestre de este año comenzarán las obras de esta propuesta inmobiliaria para la que la empresa invertirá US$ 10 millones. Se estima que la construcción finalice en dos años.

RMA Arquitectura diseñó el proyecto que contará con el desarrollo de Bree Desarrollos y la construcción por parte de Ventus Construcciones. La unión de las firmas profesionales hace de esta nueva propuesta inmobiliaria un proyecto garantido.