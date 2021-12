Nueva plataforma para trading a nivel global desde Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El clásico corredor de bolsa era hombre, vestía traje y corbata y corría de acá para allá en el recinto de una bolsa de valores, con papelitos en la mano, a veces a los gritos y casi siempre en un lugar lleno de mármol y adornos más o menos clásicos. De esa manera fueron retratados en muchas películas.

Actualmente, sin embargo, no hay estereotipos que puedan hacerle justicia. Género, edad, vestimenta, localidad, educación formal... Todas aquellas categorías que antes configuraban el perfil de un corredor de bolsa ya no sirven.

Los avances tecnológicos en telecomunicaciones y computación hace que hoy sea posible operar en una bolsa de valores desde casa, tal vez no en pantuflas pero esa podría ser una opción. Desde una terminal en el hogar, y con una buena conexión a Internet, se puede comprar y vender acciones, divisas o casi cualquier otro artículo o servicio de valor, en cualquier lugar del mundo.

Porque las finanzas son hoy, quién puede dudarlo, un asunto global. No hay fronteras que puedan frenar la creatividad y audacia de quien recorre los caminos de la compra y venta de diferente tipo de activos.

Para ayudar a todos los aspirantes a desenvolverse en ese apasionante campo, Gletir —una empresa regional que opera en Uruguay desde 2009— lanza un nuevo servicio: Gletir Global. Se trata de una plataforma de trading que le permite al usuario o usuaria operar en todos los mercados del mundo cualquier día, a cualquier hora y desde cualquier dispositivo, independientemente del lugar físico.

Desde el cuartel general de Gletir, el gerente general Juan Terra explica que el nuevo servicio que ofrece la empresa tiene objetivos bien definidos: captar a un tipo de cliente generalmente más joven que el cultivado hasta ahora por la compañía, y vincular a ese segmento con las bolsas de valores más importantes del mundo.

“Este servicio es para aquellos que están empezando a generar sus ahorros y que se pregunta qué hacer con esos ahorros. Tal vez se trata de alguien que tiene como proyecto comprar una casa dentro de una determinada cantidad de años, por ejemplo.”, dice Terra.

Empezar a comerciar en Gletir Global es muy fácil. Se abre una cuenta a través de Gletir y enseguida se puede empezar a operar online. Todos los procedimientos y operativas proporcionados por Gletir están supervisadas por el Banco Central del Uruguay, para la tranquilidad de cualquiera que desee comezar en el mundo del trading financiero. Además, Gletir cuenta con el apoyo institucional de Saxo, un banco de inversión especializado en comercio e inversiones online.

Conviene recordar qué significa el término trading: comprar y vender activos que cotizan en bolsas de valores del mundo -acciones, divisas y futuros- y la idea es, claro, comprar un activo para venderlo posteriormente a un precio más alto. O a la inversa: vender un activo para comprarlo de nuevo a un precio más bajo.

Los clientes, también acota, Terra contarán con el respaldo de Gletir a través de un call center y servicio de mensajería instantánea (en este caso, WhatsApp), que estarán ahí para acompañar los primeros pasos de quienes compran y vendan activos. “Le damos al cliente la plataforma para que pueda empezar a operar sus acciones online, y también le damos ideas e información, para que quien quiera investigar —por ejemplo, digamos que se quiere seguir el desempeño de una empresa en particular— pueda hacerlo”, comenta el gerente general de Gletir.

Un concepto que vale tener en cuenta en este contexto es ETF, sigla en inglés que significa Exchange Tradable Fund (o Fondo de Intercambio Comercializable, en castellano). De acuerdo a lo que se explica desde la compañía, los ETF agrupan determinada cantidad de acciones u otros valores, por ejemplo en torno a rubros como “energía” o “energía renovable”, por mencionar solo dos entre muchos más

Los ETF forman, entonces, una especie de aglutinación de activos en torno a un rubro en particular, con el propósito de diversificar las inversiones que el o la operadora realice a través de Gletir Global. Eso en el entendido que la diversificación siempre es una buena política para no depender de la posible volatilidad de apostar todo a una acción o una divisa, por ejemplo.

¿Asesoramiento?

Terra destaca una importante normativa que Gletir cumple y que explica que no se use el término “asesorar” a la hora de hablar de la plataforma lanzada ahora al mercado. Un ejemplo puede servir para entender: no es lo mismo asesorar a un joven de 25 años que ahorra una determinada cantidad de dinero por mes porque puede apartar ese monto, que a una persona ya mayor que vive de las rentas que le den sus inversiones. Entonces, Gletir da tips e información para que quien quiera desenvolverse en el mundo del trading, no un asesoramiento directo.

Pero la compañía también brinda una educación básica financiera a través de sus servicios web, porque son muchas las siglas, los gráficos y los conceptos que hay que conocer para aumentar la probabilidad de que las operaciones realizadas en Gletir Global rindan los frutos más grandes.

Arrancar no cuesta nada: Gletir Global no tiene ningún tipo de matrícula o tasa inicial. Tampoco cuesta mantener la cuenta. El cliente pagará las tasas y costos que cada bolsa de valores haya determinado para que ahí se realicen las operaciones de compraventa. “Lo que se brinda son oportunidades globales para los ahorros de las personas y se puede hacer acorde al presupuesto que cada persona tenga, sin mínimos”, de acuerdo a Gletir.

La posibilidad de recorrer los mismos caminos que Gordon Gekko o Jordan Belfort desde Montevideo es una de las posibilidades que ofrece Gletir Global. Otra, que aquellas inversiones que se realizan hoy sean las que sean el sustento del mañana, cuando el trabajo aplicado hoy se conviertan en dividendos a disfrutar en el futuro.