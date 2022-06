Se viene una nueva suba en el precio de la harina, ¿qué pasa?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A partir de la semana que viene algunos molinos subirán el precio de la harina en aproximadamente un 10%, según confirmó a El País el presidente del Centro de Industriales Panaderos de Uruguay (CIPU), Álvaro Pena.

Si bien desde la gremial de panaderos aún no hay una postura tomada respecto a si este incremento se trasladaría en los precios de los panificados al consumidor, advierten que se debe tener en cuenta que a partir del 1° de julio habrá un aumento salarial en el sector, factor que incidiría en una eventual suba al público, según señaló Pena.



El otro factor detrás del alza es la evolución de los precios del trigo a nivel internacional, indicó el presidente de CIPU.

“A algunos (panaderos) ya nos avisaron (los molinos sobre la suba de los precios), a otros todavía no, pero (el incremento) sería a partir del siguiente pedido. Es decir, si llamo hoy para hacer un pedido ya está a otro precio”, explicó Pena.



El pasado 23 de mayo, el CIPU había informado a través de un comunicado que, a pesar de los aumentos registrados en el valor de la harina en el mercado y en el de otras materias primas, se les sugería “a todas las panaderías socias” que mantuvieran “sin cambios el precio del pan francés”.



En ese momento, los industriales panaderos sostenían que por la baja del dólar, no era necesario aumentar el precio de venta del pan francés. No obstante, señalaron que las sugerencias que realiza CIPU “no son determinantes”, por lo tanto cada panadería tiene independencia para decidir si implementa una suba de sus precios al público o no.

El CIPU recordó el mismo 23 de mayo que algunas panaderías no habían aplicado los aumentos recomendados en enero de este año (7,68%) y tampoco en marzo (5,0%). Por lo que sí podrían hacerlo ahora. En ese entonces, ya la gremial advertía que a la suba de la materia prima para la elaboración de panificados, se sumaba el hecho de que en julio estaba previsto un aumento de los salarios del sector. En ese marco, habían señalado que se haría una nueva evaluación de la situación.



Según las últimas cifras publicadas por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) el pasado viernes, los precios del trigo subieron 5,6% desde abril y 56,2% en comparación con su valor de hace un año.



Los precios internacionales del trigo “subieron como consecuencia de la prohibición de las exportaciones anunciada por India” y por “la preocupación por la situación de los cultivos en varios de los principales países exportadores, así como por las perspectivas de disminución de la producción en Ucrania debido a la guerra”, explicó la FAO.