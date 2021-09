Sustentabilidad: el "tsunami de conciencia" positivo que cada vez más empresas incorporan

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El impacto social y ambiental, ya no están relegados a un menor nivel de importancia que la rentabilidad, sino que cada vez más las empresas los comienzan a incorporar dentro del centro de su negocio. En el evento organizado esta mañana por El País y El Empresario, "Sustentabilidad-Líderes de Triple Impacto", participaron referentes del triple impacto, en donde trataron temas como la regulación empresarial para sustentabilidad, los desafíos que presenta la incorporación de nuevos procesos y la importancia de acompañar esta nueva "ola" que llegó para quedarse.

El evento moderado por la editora de El Empresario, Marcela Dobal, contó con la participación del ministro de Medio Ambiente, Adrián Peña, quién señaló la gestión de residuos, el abastecimiento del agua potable, la medición del desempeño ambiental y la consciencia ambiental, como los principales temas a trabajar por el ministerio.



A su vez, destacó que las diferentes carteras de Medio Ambiente en el mundo, son los son los "ministerios de mediano y largo plazo". Por esto, su objetivo es lograr que el nuevo ministerio sea "potente, fuerte, que esté en la primera línea de la toma de decisiones".



Del mismo modo, planteó el objetivo de medir la huella ambiental de las diferentes actividades de producción, en donde se muestre una transparencia al consumidor.



"La estrategia debe ser comunicar bien, transparentar cómo produce, dónde tiene debilidades para corregir", ya que esta transparencia, según Peña, "es la gran oportunidad que Uruguay tiene" a nivel internacional.



En tanto, el ministro destacó que las metas planteadas por la cartera en cuanto a la recuperación de residuos, 30% para el año 2023 y 50% para 2025, presentan "aspiraciones altas" en relación al "punto de partida", pero no es así con respecto "hacia donde debe ir Uruguay".



Del mismo modo, Peña señaló que también tienen como meta la obligación de alcanzar un 40% de residuos reciclados para el 2025.

En esta línea, Cecilia Amieva, integrante de la Red Latinoamericana de abogados de Impacto, Socia Ecija; sostuvo que "es de radical importancia la empresa como motor de cambio".



Para esto, en el panel sobre el "Nuevo ADN empresarial y nuevas normativas", expresó que las empresas deben establecer un compromiso de no solo perseguir la rentabilidad, sino que en el mismo nivel de importancia deben tomar la responsabilidad del impacto social y ambiental positivo.



En esta línea, el diputado nacionalista Rodrigo Goñi afirmó que "hay una necesidad real de desarrollo sostenible. Lo que muestra que detrás hay una alerta, que este desarrollo como está no es sostenible y no va a ser desarrollo".

Por esto, a través de la ley que crea las sociedades de Beneficio e Interés Colectivo (BIC), aprobada este año, la cual establece un marco legal para aquellas empresas que asumen el compromiso de contribuir a la solución de problemáticas sociales y medioambientales, plantea darle identificación a estas empresas ante el mercado en general (proveedores, consumidores, entre otros).



De esta forma, se pretende que a través de un código QR el consumidor pueda ver la información de la empresa en relación a su impacto, la cual sería acreditada por el Estado, a través de mecanismos "flexibles".



En tanto, la copresidenta de Sistema B, Mercedes Viola, afirmó que dentro de esta "nueva genética" que tienen las empresas, en donde "los tres impactos tienen el mismo peso", se pretende "salir del concepto de la supervivencia del más apto. Salir de la competencia hacia la colaboración. A partir de la colaboración generamos abundancia. Aspiramos a llegar a un sistema económico equitativo".





El Compromiso de las Grandes Empresas

El segundo panel del evento integrado por referentes de BBVA, Unilever, Fidocar, Katoen Natie y Coca-Cola, se presentaron las prácticas adoptadas por las empresas para el cambio sustentable, junto a los desafíos que les han presentado estos nuevos procesos.



Sobre esto, Karen Vizental, vicepresidente de Asuntos Corporativos y Sustentabilidad Unilever Latinoamérica y Cono Sur, afirmó que "ser sustentables es un buen negocio", en donde hoy parece una "excepción, pero va a ser la norma", ya que los consumidores cada vez más le demandan a las empresas estos impactos positivos.



En esta línea, señaló que la sustentabilidad debe ser parte de la estrategia del negocio, ya que las "marcas con propósito" crecen un 78% más rápido que aquellas que no lo tienen y generan el 75% de la compañía.



A su vez, Mónica Acosta, gerenta del sistema de Salud, Seguridad, Medioambiente y Calidad Katöen Natie Terminal Cuenca del Plata, explicó que la empresa ha trabajado en la incorporación de tecnologías para el uso de energías renovables (eléctrica), como también a nivel social, a través de proyectos con escuelas y CAIF.



Del mismo modo, explicó que se han encontrado con el desafío de la falta de coordinación de las diferentes entidades públicas, a la hora de presentar los requisitos y resultados, ya que no hay una "forma única de presentación".



A su vez, Stephen Jakter, VP Fidocar & Founder Impacta, señaló que lo que los inspiró al cambio fue "la dignidad y la justicia", por lo que ahora están "en el camino de poner el propósito en el corazón del negocio".



En esta línea, explicó que están trabajando en la prevención de accidentes de tránsito y en al incorporación de vehículos "verdes" (eléctricos), para atender tanto el impacto social como ambiental.



Por otro lado, Antoni Ballabriga, Global Head of Responsible Business BBVA, explicó que desde el banco se plantean un "cambio sistémico" de la industria financiera, en donde se plantearon el objetivo de que sus clientes "transiten a las 0 emisiones (de carbono)".



En tanto, Andrea Mota, directora de sustentabilidad de Coca-Cola Latinoamérica, explicó que "tenemos que seguir generando la parte financiera, de las ganancias, pero tenemos que seguir reduciendo la cantidad de plástico y la cantidad de agua que utilizamos".



Para esto, destacó el uso de la botella retornable la cual representa un 24% de las ventas de la compañía en Uruguay, siendo que "es más sencillo el uso de de botellas descartables", pero entienden desde la empresa la importancia de la sustentabilidad.



Así, destacó que ante estos cambios se pueden "dejar conceptos importantes, pero el mundo necesita cambios profundos".