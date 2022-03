Ante suba de precios, Mieres propone exonerar el IVA a más alimentos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Pablo Mieres, propuso este lunes en diálogo con Telemundo (Canal 12) que se exonere el IVA a otros alimentos. La iniciativa llegó después de que el gobierno decidiera la semana pasada tomar esa medida con el asado de tira.

El jerarca entiende que "hay que estudiar, así como se hizo con el asado, otras exoneraciones tributarias, que pueden ser por un tiempo".



Consultado sobre si el gobierno analiza quitar el IVA a otros productos de la canasta básica, respondió: "Creo que es un tema que tenemos que poner arriba de la mesa. Es mi opinión personal, no puedo comprometer al gobierno en esto. Pero me parece que es el mecanismo que tenemos, obviamente transitorio y no permanente, en donde, de alguna forma, el freno al crecimiento de los precios va por el lado de una renuncia fiscal".



Por otra parte, el director nacional de la Granja, Nicolás Chiesa, anunció este lunes que se llegó a un acuerdo para que el precio de los huevos se mantenga sin aumentos por un mes.