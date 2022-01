¿Cuáles son los sectores e instrumentos "estrella" para invertir en 2022?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El 2022 será el año en el que se verán nuevamente los niveles económicos previos a la pandemia de covid-19, influenciando los mercados debido al avance en la recuperación de algunos sectores, así como también se caracterizará por el alza de las tasas globales, según algunos especialistas. Ante este panorama ¿en qué se debe invertir en este año?



“El 2022 es el primer año de vuelta a niveles prepandémicos luego de 2020. Ese año tuvo un crash importante, en 2021 se mantuvieron los planes fiscales y monetarios para poder salir de la situación de crisis a nivel global. Así como la crisis por covid-19 no tuvo precedentes, la implementación de planes tampoco” y el retiro de los estímulos “e incentivos tampoco va a tener precedentes”, dijo a El País el responsable de Estrategias de Inversión de SURA Asset Management Uruguay, Matías Hofman.



En este sentido, la Reserva Federal de Estados Unidos (Fed) anunció sobre la finalización de su plan de incentivo de recompra de activos en marzo, lo cual se espera que abra la posibilidad de un aumento de tasas, tanto en ese mes como en otras oportunidades en el año.



En esta línea, el director de Gastón Bengochea Corredor de Bolsa S.A., Diego Rodríguez, explicó que del análisis de la firma surge que durante el 2022 el mercado se encaminará hacia una normalización de las condiciones de crédito por parte de los bancos centrales, en donde los analistas proyectan tres a cuatro subas de tasas por parte de la Fed.



Siendo estas políticas monetarias y económicas de carácter contractivo, “le sacan el fuego a la hoguera para que se mantenga la llama prendida”, según Hofman. A pesar de que esto pueda tener un efecto negativo en el crecimiento de la actividad, “el mercado entiende que es algo que hay que hacer, más allá que puedan mejorar o empeorar la situación corporativa a nivel global”, señaló el ejecutivo de Sura.



Entonces, de acuerdo a la lectura del mercado frente a este contexto, Hofman destacó que mantienen una “visión positiva para lo que es la renta variable frente a la renta fija”, es decir acciones frente a bonos.



“Vemos que va a ser un año con mayor volatilidad, es posible que haya más vaivenes de mercado ¿por qué? Porque todas estas medidas son de sintonía muy fina, entonces si bien el mercado ya tenía incorporados varios de estos movimientos, es posible que haya algún desajuste temporal o en ímpetu de las medidas, lo que puede generar ciertas distorsiones o volatilidades en el mercado”, agregó.



Asimismo, señaló que tienen una “visión positiva en la renta variable de países desarrollados sobre emergentes. Estados Unidos probablemente sea la región favorita dentro de los países desarrollados en detrimento de Europa desarrollada, la zona euro, Reino Unido y Japón, como lo que es Asia desarrollado. Sobre todo por el dinamismo que presenta la mejora de consumo de países, donde el consumo de Estados Unidos representa tres cuartas partes del producto. Entonces, una mejora en el dinamismo de consumo puede tener un impulso de la economía norteamericana”, indicó.



Por otro lado, Rodríguez sostuvo que si bien esperan que las presiones inflacionarias globales cedan durante el segundo semestre del año, creen “que las presiones alcistas sobre los precios de la energía y las materias primas se mantendrán durante” todo el año.



“Al menos durante el primer semestre favorecemos las acciones value (sectores maduros, generadoras de ingresos estables y compañías con altas barreras de entrada) por sobre las growth (compañías tecnológicas, disruptivas y que muestran mayor volatilidad y menor previsibilidad). En nuestra posición más táctica estamos sobreponderando renta variable europea (acciones) por sobre las acciones de Estados Unidos, priorizando sectores como finanzas, salud y activos inmobiliarios”, agregó.



A su vez, el CEO de la gerenciadora de patrimonios FDI, Mariano Sardans, si bien explicó que al momento de conformar las carteras de los clientes se debe actuar como un médico, teniendo que “auscultar” a cada cliente y “hacerle su análisis”, ya que “la receta es cliente por cliente”, hay activos que se sobreponderan frente a otros.



En este sentido, sostuvo que para este año se debe contar con una cartera “más que nunca de acciones value, multimoneda, multimercado, multipaíses. Tenés que estar bien diversificado”, recomendó.



En este sentido, Sardáns sostuvo que entre las ventajas de contar con una cartera diversificada de acciones value, se encuentra que “lo que por ahí se te cayó de precio te lo pagó por flujo”. Asimismo, señaló que con esto no anula la posibilidad de tener exposición a acciones de empresas tecnológicas.



Del mismo modo, agregó que a comienzos de 2021 salieron de los bonos y este año prevén mantener la misma postura, a partir de la cual sí podrían valorar los bonos a corto plazo, principalmente de países, pero aquellos de largo plazo que provengan de compañías, no los aceptaría ya que “los ciclos de las empresas cada vez son más cortos, mueren cada vez más rápido”, afirmó.



Sectores estrella

En línea con la importancia de la diversificación, Sardans señaló a los sectores tradicionales como los rubros “estrella” para este año.



A su vez, afirmó que “hay que mirar las otras monedas, porque hoy más que nunca una cartera global de acciones es muy importante”.



En tanto, Hofman dijo que si bien no tienen configurados los rubro “estrella”para 2022, “en línea con un crecimiento más magro a nivel global, el foco estará en los sectores más contracíclicos de la economía o más inelásticos (que no se mueven tanto según la economía sino que se mantienen bastante estables) como alimentos y consumo de electricidad básica y la industria farmacéutica”.



Cautela La experta en finanzas, Bárbara Mainzer, dijo que en este año se esperan desafíos tanto para los mercados de renta fija como de renta variable y, a su vez, resultados “más magros.” Por esto, dijo que se debe tener cautela al invertir y se debe diversificar y expandir la clase de activos como las propiedades, las inversiones privadas y, para aquellos con tolerancia al riesgo, un porcentaje muy pequeño de criptoactivos.



El “cuco” de la evolución de la economía en 2022



“El gran miedo que hay o la gran preocupación que hay en términos económicos para el 2022, es la inflación”, afirmó Hofman.



En este sentido, señaló que países desarrollados como Estados Unidos, la región europea o Japón, y emergentes como China, Brasil, Colombia y Chile, tenían inflaciones relativamente bajas y saludables, en el entorno del 2% y 4%, y que dado el impulso fiscal y monetario que se observó en parte del 2020 y todo 2021, “se dispararon”.



“Ahí está el gran cuco en la evolución de la economía para el 2022, donde no se espera que suceda pero es posible, que al retirar todos estos estímulos fiscales y monetarios, la inflación no sea lo que se espera que deba ser y se mantenga ‘la inflación pegajosa’, manteniéndose un poco más de lo esperado”, agregó.



En este sentido, destacó que la inflación incide en la medición de las rentabilidades reales, ya que esta es el crecimiento nominal menos la inflación.



“Ese es el gran miedo a nivel global en términos de factores económicos, que podrían llegar a desencadenar otro año de rentabilidades negativas, como lo fue el 2021, sobre todo en renta fija. En renta variable no, porque el índice de Standard & Poor’s (S&P) tuvo un crecimiento subido al 20%, entonces más allá de la inflación que estuvo en el entorno del 6% y 7%, la rentabilidad real fue muy positiva”, concluyó.



Creció el "gusto" por las acciones

Con respecto al 2021, Sardans señaló que sus clientes comprendieron el “juego” de las acciones, en donde les comenzó a “gustar”.



En este sentido, explicó que antes sus clientes brasileños se caracterizaban por tener un promedio de acciones de entre 30% y 35% de su cartera, los argentinos entre un 20% y 25%, mientras que los uruguayos promediaban entre un 10% y un 15%. Sin embargo, de acuerdo al contexto actual, todos aumentaron la cantidad de acciones en sus portafolios y pasaron a un promedio de 60%, 55% y 40%-45%, respectivamente.



Según el especialista, esto se debió a que las acciones eran “el único instrumento” que los iba a cubrir de la inflación. “Técnicamente el instrumento que mejor te protege de la inflación y que a largo plazo da más rentabilidad son las acciones. Las empresas siempre trasladamos la inflación, si tenemos un incremento de insumos, ya sea porque todos lo hacen en el rubro o porque hay un oligopolio, todos trasladan la inflación siempre a precios”.



Asimismo, dijo que “la ´nueva normalidad´ hizo que mucha gente se desprenda de activos fijos y distribuyeran más dividendos”.



Commodities con subas magras

En relación a los commodities, Hofman señaló que debido al conflicto entre Rusia y Estados Unidos, “por la intención rusa de invadir países ex soviéticos que tienen apoyo norteamericano”, se podría “generar algún problema de suministro de energía desde Rusia a Europa, sobre todo lo que es gas natural”, lo que podría llevar a un ”precio al alza en los commodities de energía a nivel general”.



De todas maneras, dijo que “para los commodities agrarios, que son los que más nos competen como país, las expectativas son bastante magras. No vemos una caída muy importante en el precio de los commodities pero vemos que el crecimiento esperado para 2022 es más bajo que el de 2021”, señaló.



A su vez, concluyó que esto dependerá de “la relajación de los cuellos de botella en el transporte internacional, dado la cantidad de casos que hay de covid-19 en China, que si bien se reportan pocos, parece que hay falta de personal en los puertos porque están aislados por el nuevo revés de contagios. Eso complica un poco más la producción china y eso genera los cuellos de botella que también generan un golpe inflacionario de muy corto plazo”.