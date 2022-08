¿Qué sindicatos y cámaras empresariales generan más dinero y cuáles son más riesgosos para el lavado?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mientras se espera por la aprobación parlamentaria del proyecto de ley que modifica el registro de personería jurídica de las organizaciones de trabajadores y empleadores, como los sindicatos y cámaras, expertos advierten que la falta de controles en materia de prevención de lavado de activos en este sector aumenta los riesgos del mismo.

La Secretaría Nacional para la Lucha Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft) comenzó a fines del año pasado a fiscalizar a las organizaciones sin fines de lucro (OSFL), entre las cuales se encuentran las sindicales, deportivas, educativas, religiosas y los partidos políticos.



Las organizaciones sindicales, según explicaron a El País desde la Senaclaft, son unas de las que presentan mayores riesgos de ser utilizadas para el lavado de activos.



Para ser un sujeto obligado a tener procedimientos de prevención antilavado y reportar operaciones sospechosas, la OSFL debe superar los 4 millones de unidades indexadas (UI) en ingresos anuales, es decir más de $ 22 millones, o tener 2,5 millones de UI en activos, es decir más de $ 13 millones.



Según los datos de la Senacalft a los que accedió El País, son más de 30 los sujetos obligados del sector de instituciones sindicales, cámaras empresariales y gremios, de los cuales los ingresos anuales y activos fueron declarados entre el segundo semestre de 2019 y principios de 2021.



De acuerdo a los ingresos anuales, dentro de las instituciones que declararon el mayor monto se encuentran la Corporación Uruguaya de Prácticos del Río Uruguay, Río de la Plata y Litoral Marítimo Oceánico (Rioprac) con más de $ 443 millones, la Cámara de Industrias del Uruguay (CIU) con más de $ 353 millones, Agremiación de la Música y las Artes del Uruguay (Agremyarte) con más de $ 337 millones, la Asociación de Despachantes de Aduana del Uruguay (ADAU) con más de $ 333 millones y la Asociación de Empleados Bancarios del Uruguay (AEBU) con más de $ 311 millones.



Por otro lado, en materia de patrimonio, entre aquellas que declararon más están la ADAU que dijo tener activos superiores a $ 777 millones, la CIU con activos mayores a $ 649 millones, AEBU con más de $193 millones, la Mutual Uruguaya de Futbolistas Profesionales con más de $ 158 millones y Rioprac con activos mayores a $ 138 millones.



Actualmente en el Parlamento se discute un proyecto de ley que, de ser aprobado, pasaría el registro de la personería jurídica de estas organizaciones bajo la órbita del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en lugar del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), como lo establece la regulación vigente.



A su vez, otra de las modificaciones que plantea es que las organizaciones de trabajadores que no hayan completado el procedimiento de reconocimiento de personería jurídica u otros requerimientos del proyecto de ley, “no tendrán derecho a que se retenga a su favor la cuota sindical”.



En este sentido, dentro de las organizaciones de este sector que son sujetos obligados, se encuentra el Pit-Cnt, la cual carece aún de personería jurídica ante el MEC.



La central sindical declaró tener ingresos anuales mayores a $ 41 millones, pero no lo hizo con los activos ya que estos se han registrado bajo el Instituto Cuesta Duarte, quien sí tiene personería jurídica.



En esta línea, desde la Senaclaft señalaron a El País que, debido a que el Pit-Cnt también realiza operaciones a través del Cuesta Duarte, se planteó la disyuntiva de quién es el sujeto obligado.



“Es una discusión que debería haberse planteado al momento que se sancionó la normativa. Porque esto viene aprobado del periodo de gobierno anterior, de la secretaría anterior donde cerraron un decreto que tiene un montón de falencias. Nosotros estamos tratando de trabajar para mejorarlas”, agregaron.



Por su parte, el responsable de finanzas del Pit-Cnt, José Fazio, en conversación con El País afirmó que “la mayoría de las transferencias ingresan por el Cuesta Duarte o también lo pueden hacer a cuentas nominadas, de personas que refieren a la central”. Mientras que destacó que se han reunido con la Senaclaft y “están cumpliendo con todas las reglas”.

​A su vez, dijo que el instituto tiene su propio balance y sus propios ingresos, mientras que para la central sindical actúa en ocasiones “de retención y a veces de pago de la central. Actuamos con transferencias de un lugar al otro”.

​En cuanto a la declaración de ingresos y activos, el Cuesta Duarte dijo tener ingresos anuales superiores a $ 49 millones y un valor de activos superior a $ 59 millones.

​El director del instituto, Milton Castellanos, dijo a El País que la central sindical recibe el depósito de los sindicatos y cuando tiene que pagar sueldos o realizar una compra le transfiere el dinero al Cuesta Duarte para realizar la operación a través de ellos. En tanto, en cuestión de los activos, sostuvo que el patrimonio del Pit-Cnt son dos casas aledañas al edificio central, las cuales costaron US$ 70.000 y US$ 100.000.

​Recordó que el “local grande” corresponde a un comodato con el Banco de Previsión Social (BPS), que se les dio por 30 años, de los que llevan ya transcurridos alrededor de la mitad.

Ingresos y egresos

Los ingresos de los sindicatos y agremiaciones, suelen basarse en una retención porcentual del sueldo, mientras que la central sindical recibe un monto específico por afiliado.

​“Los ingresos son por afiliación de organizaciones de segundo orden, no de sindicatos”, dijo Fazio. En tanto, explicó que la cuota es $ 20,20 por afiliado, la cual puede tener variaciones.

​

​“Para el caso de la LUC (Ley de Urgente Consideración) pusimos $ 9 más por afiliado, para solventar la campaña. Cada vez que hay algo excepcional, por ejemplo el 1° de mayo, se va a pedir una sobrecuota”, agregó.

​

​

​Por otra parte, Fazio aclaró que la central sindical es “muy difícil” que reciba donaciones, por lo que la mayoría de los ingresos corresponde a la cuota de las federaciones y sindicatos afiliados. En esta línea, aseguró que “las transacciones se hacen de cuenta bancaria a cuenta bancaria”, en donde el ingreso en efectivo es “mínimo”.

​

Los gastos corresponden a “los actos, las propagandas, tenés una cantidad de rubros vinculados a la actividad sindical, aparte de sueldos de funcionarios del sindicato, abogados, asesores, etcétera etcétera”, declaró Fazio.

​

​Agregó que los dirigentes no perciben un sueldo, mientras que sí pueden recibir “algún tipo de viático para algún tipo de viaje o comida”.

​Por otra parte, Castellanos señaló que más del 90% de los ingresos del Cuesta Duarte provienen de su acuerdo con Inefop, “en algunos casos en triangulación con UTU, Inefop con algún otro organismo estatal y del exterior lo que recibimos es algún proyecto con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que son pequeños, alguna investigación que te piden”.

​

​En este sentido, destacó que lo que reciben anualmente entre Inefop y la OIT, son cerca de $ 25 millones. El valor restante correspondería a los traspasos que realiza el Pit-Cnt para las transacciones que realiza a través del instituto.

​

​No reciben donaciones en efectivo mientras que sí pueden recibir bibliotecas o libros, aclaró Castellanos.

​Por otro lado, las organizaciones sindicales de segundo orden, como la Federación Uruguaya de Magisterio y Trabajadores de Enseñanza Primaria (FUM-TEP), reciben ingresos de acuerdo a los afiliados a sus filiales.

​

​En el caso de la FUM-TEP, que declaró ingresos anuales superiores a $ 36 millones y activos por más de $ 31 millones, su secretaria general, Elbia Pereira, explicó que reciben $ 51 por afiliado, excepto aquellos de la Asociación de Funcionarios de Primaria (Afuprim), por los que reciben $ 31. A su vez, dijo que cuentan casi con el 90% de los trabajadores de Primaria afiliados, los cuales alcanzan los 25.000 trabajadores, y 30 filiales. A eso se agrega que le cotizan al Pit-Cnt 20.000 afiliados.

​

​

​Según expertos en prevención de lavado de activos consultados por El País, hay diversos riesgos en este sentido en el sector de las organizaciones sindicales, ya que el uso de cuentas de privados, las donaciones y los actos, por la falta de regulación en control sobre los proveedores, son puntos a los que atender para no ser vulnerables de ser usados para “blanquear” activos.

​

​El País intentó comunicarse con la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes), pero no dieron respuesta.

Fiscalización a las cámaras empresariales

Al mirar las cámaras empresariales, los modelos de ingresos residen en las compañías afiliadas a las mismas y los servicios que estas les puedan prestar.

​Por ejemplo, desde la CIU explicaron a El País que sus ingresos se componen de los 800 socios con los que cuentan, además de los cursos que brindan a sus “suscriptores” para “fortalecer los perfiles de liderazgo”, certificado de origen y su planta de residuos industriales peligrosos, donde cobran por recibir los residuos y no cuentan con donaciones.

​

​En esta línea, dijeron que para estar suscripto a la cámara se debe pagar una cuota mensual que varía según el tamaño de la empresa, en donde la cuota puede ir desde $ 1.415 hasta $ 15.800.

​

​Desde el Centro de Industriales Panaderos del Uruguay (CIPU) dijeron que sus ingresos provienen de sus socios, que a su vez “vienen a través de referidos, de personas conocidas”.



En tanto, otros ingresos que perciben, se deben a los servicios que brindan a nivel contable, su escuela especializada y la intermediación que realizan entre las panaderías y el mercado, para comprar a mayor volumen y así acceder a mejores precios. De esta compra y venta de productos, a la CIPU le queda un 3% de lo tranzado.



En cuanto a la debida diligencia sobre sus ingresos, señalaron que no están “para regalarse en boludeces. Por los montos que manejamos nosotros, no da ni para pensarlo”.



El País se comunicó con la ADAU para consultarle sobre la fiscalización, pero prefirieron no hacer comentarios. En tanto, al intentar contactarse con Cambadu no dieron respuesta.



Sujetos de alto impacto

Dentro del sector empresarial, otro sujeto obligado que se encuentra en la fiscalización de Senaclaft es la organización Endeavor, la cual busca impulsar emprendedores de “alto impacto”.

​

​

​El presidente de la organización, Eduardo Mangarelli, dijo en conversación con El País que Endeavor es una ONG que, en base a donaciones y proyectos que se hacen con diferentes organizaciones que actúan como sponsors, hacen “programas que apoyan a emprendedores, programas que pueden ser desde eventos a mentorías individuales a empresas”.

​

​Asimismo destacó que DLocal, Pedidos Ya e Infocorp empezaron como “empresas Endeavor”.

​

​“Lo que hacemos es vincular mentores que están dispuestos a donar su tiempo con emprendedores y, por otro lado, desarrollamos actividades que van desde lo que llamamos la Megaexperiencia Endeavor, hasta los talleres y los programas de capacitación a empresas, con un objetivo claro que es potenciar y desarrollar emprendedores para que sean exitosos”, agregó.

​

​

​Mangarelli dijo que los programas pueden significar ingresos desde US$ 1.000 hasta US$ 50.000, dependiendo del programa, extensión en tiempo e impacto entre “otras variables”.

​

​Además, destacó que los gastos corresponden principalmente a su “staff” y los eventos que realizan, mientras señaló que las mentorías son donadas.

​“Endeavor es una asociación impecable, históricamente impecable. Puedo dar garantía de impecabilidad en todos los sentidos”, concluyó.