Por sequía y mayores precios del petróleo, se triplicará el gasto de UTE en generación térmica

La matriz energética de Uruguay tuvo un cambio en el comienzo del año: bajó la generación de fuente renovable y creció la térmica. La principal explicación es la falta de agua en las centrales hidroeléctricas. La presidenta de UTE Silvia Emaldi indicó a El País que la situación que atraviesa el país “implica un incremento importante de los costos de generación” de electricidad de la empresa estatal.

La jerarca explicó que, en lo que va de 2022, la producción de “fuente renovable fue del 65%, un poco por debajo de la del año anterior”. ¿Qué pasó? “La distribución por fuentes fue considerablemente diferente debido a la escasez de aportes de agua sobre las centrales hidráulicas”. Los porcentajes fueron: 37% eólica, 35% térmica, 17% hidráulica, 7% biomasa y 4% solar fotovoltaica, indicó.



Asimismo, este año “la producción hidráulica ha bajado a la mitad. Ello llevó a que fuera necesario aumentar la generación térmica, provocando que la misma se duplicara, manteniéndose las demás fuentes en valores similares”, señaló.

Ahora, ¿cuál fue el destino de la generación térmica? Del 35%, “solo el 19% fue destinado a la exportación y el 81% restante para el abastecimiento de la demanda interna de Uruguay”, dijo.



Emaldi señaló que “la situación de los lagos en el Río Negro y la producción de Salto Grande, pese a las lluvias ocurridas, siguen con niveles muy bajos de agua”. Hay dos factores: el “escurrimiento de las mismas es muy bajo y durante 2021 las lluvias estuvieron por debajo de la media”, explicó.



El escenario que vive el país “implica un incremento importante de los costos de generación de UTE”, comentó, y agregó: “en años con lluvias en rangos normales la compra de combustible es del orden de US$ 90 millones, siendo el estimado para el año 2022 de unos US$ 300 millones, lo que triplica para este año el gasto” que hará la empresa “para abastecer la demanda con fuentes de generación térmica”.



También se debe tener en cuenta que el precio del petróleo viene en escalada debido a la guerra entre Rusia y Ucrania. AFP informó que “un posible embargo occidental al sector energético ruso disparó” ayer su precio. El barril de petróleo West Texas Intermediate (WTI) subió ayer un 3,2%, hasta los US$ 119,40, en tanto el barril de Brent se disparaba un 4,3%, a US$ 123,21, tras haber rozado los US$ 140 por barril en la apertura, un valor próximo a su récord de US$ 147,50 de julio de 2008”.

Por otra parte, Emaldi contó que la “demanda de energía ha aumentado un 7% respecto al año anterior, debido a las olas de calor de enero y la mayor llegada de turistas respecto a 2021, que había tenido muy poca presencia de extranjeros”.

Febrero. Si solo se mira el segundo mes del año, “la generación eléctrica en Uruguay fue 63,6% renovable, siendo la menor participación en casi siete años”, según publicó la consultora especializada SEG Ingeniería. En esa línea, informó que, “por primera vez desde mayo de 2015, la principal fuente de generación fue la térmica”.



Al comparar con febrero de 2021, la producción hidroeléctrica mostró una caída del 66% y la generación térmica creció 4,4 veces, añadió.

2021

¿Qué sucedió el año pasado? Emaldi comentó que el 83% de la generación de electricidad fue de fuente renovable, y se compuso de la siguiente forme: 37% hidráulica, 35% eólica, 17% térmica, 7% biomasa y 3% solar fotovoltaica.

Al comprar con los años anteriores, hubo una reducción en la participación de la fuente renovable en el país. Según informó la jerarca, el promedio 2017-2020 fue de 97%, por lo que la caída fue de 14 puntos porcentuales.



Sin embargo, la realidad uruguaya también fue compartida por otros en la región. Emaldi indicó que la proporción de generación de electricidad de fuente renovable bajó en otros países “por la reducción en la producción hidráulica”, ya que el año pasado hubo una “notoria falta de precipitaciones”.



Si se mira la región, Uruguay es quien tuvo la mayor producción de fuente renovable. La jerarca contó que el porcentaje en Brasil fue 76%, en Chile 43% y en Argentina 29%.



Emaldi señaló dos comparaciones históricas. Por un lado, si se mira la serie de precipitaciones en el Río Negro (de 1963 a 2021), el año pasado “se posiciona en el lugar 21 (de las menores) con un total de 1.156 milímetros de lluvias ocurridas”.

Por otro lado, “en términos de energía hidráulica afluente, que comprende tanto aportes a las centrales del Río Negro como a Salto Grande, el año 2021 se ubicó en la posición 21 de la serie de crónicas históricas de 1909-2021, ordenando de ‘peor’ a ‘mejor hidraulicidad’. Considerando solo el último trimestre, 2021 bajaría a la posición 15 de dicha historia (1909-2021). Esto muestra la situación tan crítica que se presentó en el país sobre todo en el último trimestre del año”, añadió.



¿Cuál fue el destino de la generación térmica en 2021? Del 17%, “el 39% fue destinado a la exportación y el resto para el abastecimiento de la demanda interna de Uruguay”.



El informe anual de comercio exterior de Uruguay XXI indicó que la “exportación de energía eléctrica alcanzó a US$ 594 millones en 2021. Esta cifra marca un incremento muy fuerte frente a años anteriores, debido a que los precios de exportación” fueron “muy superiores a los de años previos”.

Tal como se mencionó anteriormente, Uruguay no fue el único afectado por la sequía. La falta de lluvias “generó un déficit” en la producción de Brasil y “recurrió a la energía uruguaya concretando compras por US$ 489 millones en 2021. Esta cifra representa el 82% de las ventas de energía eléctrica. En 2020, las ventas hacia Brasil se habían ubicado en US$ 50 millones”.