Precios subieron por debajo de lo esperado y la inflación se alejó de la barrera psicológica del 10%

Luego de que en setiembre la inflación anualizada fuera de 9,95%, lo que había significado el guarismo más alto desde julio de 2020, la suba de precios se moderó en octubre al ubicarse nuevamente en 9%, alejándose de esta forma de la barrera psicológica del 10%.

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), el Índice de Precios del Consumo (IPC) subió 0,21% en el mes de octubre, lo que significó un aumento menor al esperado por los analistas consultados por el Banco Central (BCU), quienes habían pronosticado un incremento del 0,45% para ese mes.



De acuerdo con las cifras del INE, la inflación acumulada en el año fue del 8,88% y en los últimos 12 meses de 9,05%.

De esta forma, el indicador aún sigue por encima de la meta proyectada por el BCU (de entre 3% y 6%) pero quedó a tres puntos porcentuales de ese rango. No obstante, desde el Central entienden que tardará en lograrse esa meta.



En la variación mensual, las categorías que más incidieron fueron: alimentos y bebidas no alcohólicas (-0,04); prendas de vestir y calzado (0,05); vivienda (0,02); transporte (-0,08); recreación y cultura (0,14); y restaurantes y hoteles (0,06). Los alimentos y las bebidas no alcohólicas tuvieron una baja del 0,14% en octubre, frente al mes anterior, incidido principalmente por la caída de 1,78% en los precios de la carne y el descenso también del 1,78% en los precios de las legumbres y hortalizas.



Según explicó el economista de CPA Ferrere, Nicolás Cichevski a través de su cuenta de Twitter, la moderación de la inflación en octubre estuvo “incidida por caídas en combustibles y carne”. En este sentido, remarcó que “si bien la baja se explica por el componente residual (que cayó 1% en el mes), el componente tendencial también se moderó (9,1% anual y 0,54% mensual)”.



Por su parte, el economista Aldo Lema, señaló a través de su cuenta de Twitter que “además de la baja inflación básica de Uruguay durante octubre, los indicadores de IPC subyacente (núcleo) mostraron una moderación adicional a 0,4-0,5% mensual desestacionalizados, y al entorno de 9,3% interanual”, es decir frente a igual mes del año anterior.



De acuerdo con el Informe de Política Monetaria del BCU, correspondiente al tercer trimestre, publicado el 28 de octubre, en cuanto a la inflación el regulador indicó que “habría alcanzado su máximo” y empezaría “una trayectoria decreciente, en la medida en que los shocks transitorios, vinculados básicamente a los precios de los commodities, se van disipando, mientras que la tasa de interés externa presentaría aumentos más moderados”.