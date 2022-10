¿Dónde “poner el ojo” a la hora de invertir en China, la segunda economía del mundo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este año fue “difícil” para la economía china, aseguran los expertos, en donde la confianza del consumidor se vio golpeada y las políticas restrictivas para contener las oleadas de infecciones de covid-19 tuvieron su impacto en la actividad económica. Pero, ¿qué se espera para el año entrante? ¿Se va a recuperar el gigante asiático? ¿Cómo incide en el resto del mundo?

En el webinar “China Forum: una nueva mirada a la economía del gigante asiático”, organizado por HSBC para clientes (y que presenció El País), se trataron las perspectivas para el 2023, los cambios esperados a nivel demográfico, los sectores de actividad que impactarían en la recuperación económica del país, las oportunidades de inversión, entre otros.



El gerente de Wealth de HSBC, Carlos Saccone, señaló que China está en un proceso de aumentar la cantidad de su población dentro del segmento socioeconómico medio-alto. En 2021 había más de 197 millones de personas en este segmento y para 2040 se esperan más de 541 millones.



El 20° Congreso del Partido Comunista Chino (que dará comienzo mañana), en el que se espera la reelección de Xi Jinping para su tercer mandato, fue destacado por Saccone.



Dentro de la esperada recuperación de la economía china, se refirió a la subvaluación del mercado de valores, tanto onshore como offshore, en donde “una empresa que vale 100, la compramos por 60”, siendo esta la mayor subvaluación en los últimos 20 años.

En tanto, el director de ventas para Uruguay y Argentina de la gestora de activos Schroders, Rafael Cantisani, dijo que hay “argumentos para pensar que desde China puede empezar una recuperación del mercado financiero”, dentro de los cuales contó con el desarrollo de la política “cero covid” como uno de los factores fundamentales.



Remarcó que si bien las cuarentenas impuestas impactaron en la actividad, “abrir es la receta para salir” y de hecho la demanda se recuperó en agosto “de la mano” de una reapuertura parcial. Sin embargo, también mencionó que los contagios han aumentado con estas reaperturas.



Por otra parte, sostuvo que, mientras que la Reserva Federal (Fed) de Estados Unidos espera cada mes por los datos de inflación para dar su siguiente paso con respecto a la tasa de interés de referencia o los problemas energéticos que impactan en la inflación europea, China ya hizo el “trabajo sucio” porque tuvo su contracción monetaria durante el año pasado, lo cual le permite tener espacio para ser más expansivo con su política monetaria y de esa manera, que la actividad pueda recuperarse.



En relación a los sectores que pueden impulsar el “rebote” de la economía china, señaló al de energías alternativas, vehículos eléctricos, el sector industrial, la tecnología y el de materiales.



Al referirse particularmente al sector de energías alternativas, señaló que los productores de energía solar pueden beneficiarse de la tendencia de inversión en la transición a energías limpias. Mientras que, con respecto a los vehículos eléctricos, dijo que el gigante asiático es el mercado más grande y cuenta con una aceleración en la adopción de los mismos, por la que espera, para 2030, que lleguen a ser la mitad de su parque automotor.



Por otro lado, señaló que dentro de la estrategia de Schroders no “favorecen” al sector de internet y el e-commerce, como tampoco al financiero y de propiedades.

Oportunidades

Según las últimas perspectivas del Fondo Monetario Internacional (FMI), el crecimiento global de la economía este año será 3,2% y para 2023 se espera que se desacelere a 2,7%, mientras que para China la previsión es 3,2% y 4,4%, respectivamente.



“Esto me dice que hay una oportunidad”, señaló el socio de la distribuidora uruguaya de fondos DAVINCI Trusted Partner, James Whitelaw.



En esta línea, señaló que el no invertir en las “acciones A”, es decir las acciones de empresas que se originaron e incorporaron en China y se operan en su mercado doméstico, significa perderse el 70% de las oportunidades de ese país. Además, ofrecen una exposición a su potencial crecimiento económico a largo plazo.



Recordó que hay 3.647 empresas europeas en las que se pueden invertir en la bolsa que representan US$ 10 billones en el mercado, mientras que las empresas chinas listadas en Estados Unidos son 146 y significan US$ 1 billón.

Al mirar en el mercado doméstico chino, el cual integra las empresas en las bolsas de Shanghai (2.093 empresas con US$ 7,4 billones), Shenzen (2.638 empresas con US$ 5,3 billones) y las listadas en Hong Kong (1.370 empresas por US$ 3,8 billones), este representa casi un 40% más que el mercado europeo.



La representación de China en los diferentes portafolios de inversión actualmente “es muy baja”, indicó Whitelaw. Estados Unidos representa entre el 40% y el 60% de las inversiones en los portafolios y China menos del 5%. Pero, destacó que se prevé para dentro de algunos años que China pase al 26%.