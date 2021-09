Plan de ayuda para la frontera: ¿qué medidas propone el gobierno y cuáles necesitan los privados?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ante el anuncio del gobierno argentino sobre la apertura de sus fronteras, autoridades uruguayas conformaron una mesa de trabajo para analizar medidas que apoyen la competitividad de los comercios en el litoral del país. Mientras que, el sector privado, teme que estas medidas no sean suficientes.



“Más que nada, con la decisión de Argentina de adelantar el cierre, hay medidas que hay que tomar medio rápido. Ya no tenemos los tiempos que pensamos que íbamos a tener. Las propuestas fueron presentadas al gobierno, hubo muchas coincidencias”, expresó Andrés Lima, intendente de Salto, en conversación con El País.

En este sentido, con los ojos puestos en la apertura de fronteras que comenzará el 1° de octubre, Lima explicó que se amplió el grupo de trabajo, que previamente estaba enfocado en la frontera Uruguay-Argentina, incorporando también la frontera Uruguay-Brasil.



De esta forma, el equipo de trabajo quedó conformado por el Ministerio de Economía y Finanzas; el secretario de Presidencia, Álvaro Delgado; el intendente de Río Negro, Omar Lafluf; el intendente de Rivera, Richard Sander; y el intendente de Salto, Andrés Lima.



En tanto, el intendente de Salto afirmó que, de las medidas propuestas por los intendentes, el gobierno confirmó dos de estas y continúa trabajando en otras tres.



Dentro de las confirmaciones, una de ellas es que se mantendrá el descuento para el litoral norte del Impuesto Específico Interno (Imesi), lo que significa un descuento en los combustibles del 24%.



A su vez, la otra confirmación es en relación al IVA. En setiembre se vencía el descuento de 9%, pero el gobierno confirmó su extensión temporal, junto a la incorporación del sector turístico como beneficiario del mismo.



“Está pensado para el turismo uruguayo, que cuando se proceda a la apertura de fronteras, siga haciendo turismo interno. Sería un 9% del IVA, más que nada en hotelería y gastronomía”, afirmó Lima.



“Eso se aplicó para el turista argentino cuando venía a Uruguay. La idea es la misma, pero para el turista uruguayo para fomentar el turismos interno. No se descarta que el beneficio sea aún superior”, agregó.



Del mismo modo, el intendente sostuvo que hubo coincidencias en establecer puestos de frontera, los cuales son “la única forma” de hacer más competitivo al comercio local.



“En una de las reuniones se comentaba que salteños o sanduceros cruzan a Concordia a cenar. De ahí van al cine, teatro, algún otro pasatiempo. Esos son servicios. Es muy difícil competir. En Argentina con $ 200 cenás sin ningún tipo de inconvenientes una buena cena. Del lado uruguayo, flojo con $ 800”, afirmó Lima.



En esta línea, agregó que “con esa diferencia de cuatro a uno en el costo de una cena, no es un producto de la canasta básica, pero termina teniendo incidencias muy grandes para la economía local. Sobre esto también se fijarían precios”.



Asimismo, sostuvo que el resto de las concordancias se encontraron en descuentos de tarifas y exoneración de los aportes patronales.



Sin embargo, expresó que no se descarta que los gobiernos departamentales hagan otros aportes, como “algún tipo de beneficio en el pago de patentes para algún sector en particular o en la contribución inmobiliaria”.



El equipo de trabajo se reunirá el próximo martes 28, en la Torre Ejecutiva, para intercambiar y dar a conocer el resto de las medidas.

Temor empresarial

“Es muy notoria la diferencia que vivimos en años anteriores, con la situación que estamos viviendo hoy por las fronteras cerradas. En plena pandemia de COVID-19 nos dio números (al sector comercial) muy por encima de lo que era 2019, casi en la mayoría de los rubros. En 2021, se mantuvieron esos guarismos de crecimiento, números por encima de lo normal. Esa diferencia superó el 20%, hasta un 40%, en las ventas”, sostuvo a El País, el presidente del Centro Comercial e Industrial de Salto (CCIS), Ricardo Paulino.



Según Paulino, hay un desfasaje muy grande de precios, debido a la diferencia cambiaria entre el peso uruguayo y el argentino, la cual puede ocasionar un “caos a nivel empresarial”, el cuál generaría un “daño irreversible para todos los sectores”.



En esta línea, explicó que algunas medidas, como la reducción de tarifas, no “moverían la aguja”. “Tenemos que apostar a la libre importación, para ser competitivos. Que todos, en la frontera, podamos importar a cierto precio y pagar los impuestos del lado uruguayo. Vamos por esos puntos, porque creemos que esa es la única solución. Si hay una diferencia de 60% y lo mejor que me puede dar el Estado es un 20%, para ser competitivo, hay un desfasaje de 40% que va a ser imposible llegar”, sostuvo.



“Esa realidad, con un puente abierto, al ritmo que teníamos de ida y vuelta por el puente, puede ser fatal para todos los comercios del litoral”, agregó.



En tanto, señaló que están apostando mucho al nuevo “hábito” de consumir a nivel local, pero destacó que “hay mucha incertidumbre si va a pasar”.



“Lo que pasa es que hay una realidad a la que ya estábamos acostumbrados como litoraleños. Estuvimos todos encerrados en nuestras casas, el día que pudimos salir, salimos todos desesperados. Esa es también la incertidumbre y el miedo que tenemos. En el momento en que se habilite el puente, que no sea un despegue porque extrañábamos ese movimiento de Argentina”, concluyó.