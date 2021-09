Tras las PASO, las acciones argentinas se disparan y cae el riesgo país y el dólar blue

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mercado celebra la derrota del oficialismo en las elecciones en Argentina. Tras haber perdido en la mayoría de las provincias, con una particular sorpresa en Buenos Aires, este lunes las acciones argentinas que cotizan Wall Street se disparan hasta un 17% durante el PreMarket, el S&P Merval escala un 10%, el dólar blue cae tres pesos y el riesgo país baja un 6%.



Luego de haberse recalentado los días previos a las elecciones de medio término, hoy el tipo de cambio paralelo cedió a las presiones preelectorales y retrocede tres pesos argentinos. En el inicio de la semana, la moneda que se comercializa en el mercado informal se vende a 182 pesos argentinos. Pasadas las 12.30 horas, los dólares financieros operan con tendencia a la baja y el dólar MEP (o “Bolsa”) cae un 3,3%, hasta los 178,77 pesos argentinos.



El mercado accionario también respondió con fuerza. Las tres semanas previas a las elecciones de medio término, el S&P Merval se encaminó en un rally alcista que lo llevó a alcanzar nuevos máximos históricos en pesos. Los inversores preveían una derrota del gobierno o una victoria no tan contundente. Pero luego de conocerse el conteo de las urnas, con resultados mejores a los esperados, la bolsa local también celebró.



Hoy el S&P Merval escala un 10,4%, hasta las 83.754 unidades, un nuevo máximo histórico en pesos. Si se mide en dólares, al contado con liquidación (CCL), la bolsa local alcanza los US$ 469 y entusiasma a los inversores con la probabilidad de llegar a los US$ 600 en los próximos meses.



“El resultado fue sorpresivamente satisfactorio para el mercado y esperamos una reacción positiva en el precio de los activos argentinos. Esta victoria en las elecciones primarias está lejos de arreglar los problemas en los que está sumergido el país, pero dada su magnitud, brindará un bálsamo de cara a las expectativas futuras”, consideraron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).



En el exterior, los ADR que presentan las mayores subas son Grupo Financiero Galicia (17,4%), el Banco Francés (16,6%), el Banco Supervielle (15,8%), Central Puerto (15,2%), Banco Macro (14,3%), Edenor (13,1%), Pampa Energía (12,4%), Transportadora de Gas del Sur (12%), Loma Negra (9,9%), YPF (9,7%), Cresud (8,8%), Telecom Argentina (8,7%), entre otras.



Este lunes el riesgo país baja 92 puntos básicos (6%). Durante este lunes, el índice que elabora el JP Morgan retrocede hasta las 1448 unidades, la cifra más baja desde febrero de este año.



“Es probable que tengamos alguna continuidad de todas estas subas, tendencia que se viene evidenciando hace un mes. Obviamente va a haber volatilidad, algo que también sucedió en 2013 cuando los mercados se recompusieron tras las elecciones, pero me parece que, además de esta apertura muy alcista, continúe en el tiempo”, consideró Manuel Carpintero, de Nash Inversiones.



De cara al futuro: ¿un resultado para la recuperación de los valores argentinos?



El mercado todavía se debate si el escenario es similar a los que sucedieron en 2009 o 2013. “Es la gran duda a futuro para los inversores, ya que el primero representó una oportunidad desperdiciada y el segundo fue el comienzo del ‘rally’ de los activos argentinos”, explicaron desde Delphos Investment.



Independientemente de la tendencia, los economistas consideran que en un principio tanto los bonos como las acciones tenderán al alza y celebrarán el resultado electoral con una recomposición adicional de sus precios. “Creemos que experimentaremos un ‘rally’ inicial que será seguido por una especie de ‘wait and see’”, agregaron.



Para los expertos, hay que remontarse hasta el 2009 para encontrar un desempeño “tan pobre” para el oficialismo. “Ni siquiera en 2017, peor momento político del espacio K de los últimos años, se observó un nivel de votos absolutos tan bajo como el actual”, aseveraron. En aquel entonces, luego del rebote inicial que registró el mercado de valores, la recuperación se diluyó y no se observó una performance relativa distintiva de los activos argentinos en comparación con otros pares globales.



En cambio, en 2013 el Merval saltó 3% posPASO y continuó con esa tendencia alcista durante los días posteriores, acumulando un incremento del 37% hasta diciembre. Los activos locales se destacaron a nivel global.



“Si dibujamos para lo que resta del año una trayectoria similar a la de 2013, el Merval en dólares podría cerrar el año con una suba del 70% punta a punta, aunque desde niveles más bajos que en aquella oportunidad”, pronosticaron desde la consultora Equilibra. De todas maneras, para Delphos Investment la situación macroeconómica es diferente a la de 2013, con mayores dificultades en el plano fiscal, monetario, financiero y cambiario.



“Hay que tener en cuenta que venimos de niveles bajos, el Merval cerró el viernes a US$ 440. En comparación, el lunes siguiente a las PASO que ganó Alberto Fernández en 2019, cerró a US$ 490. Hoy en día vale menos que en ese entonces, cuando el Merval cayó un 50%. Estamos muy baratos en el nivel de precios, ese es otro argumento a favor de que deberíamos empezar a ver un recorrido alcista de acá al futuro”, cerró Carpintero