MG lanza en Uruguay el nuevo MGS5 EV, un SUV eléctrico con hasta 430 km de autonomía y carga rápida

MG volvió a irrumpir en el mercado uruguayo con la llegada del MGS5 EV, un SUV 100% eléctrico que se integra a la nueva etapa de la marca en el país y apunta a disputar un lugar por encima de lo que su segmento sugiere. El modelo, presentado por Eximar en Magnolio Sala, ya está disponible en el mercado local.

“Es el primer modelo que se presenta en exclusividad en Sudamérica, y además Uruguay es el primer mercado de América en recibirlo”, señaló Federico Mayora, gerente general de Eximar, quien lo definió como un “B+”: un SUV que “excede los límites del segmento B y compite con vehículos del C”.

Cinco pilares en una propuesta única

MGS5 EV

El lanzamiento se da en un momento de reposicionamiento de la marca. “Es lo nuevo que está lanzando MG en términos del renacimiento en Uruguay”, dijo Diego Favier, brand manager.

El concepto con el que se presentó, “por qué ser bueno en una sola cosa, cuando se puede ser excelente en cinco”, organiza el modelo en cinco ejes concretos: carga rápida, habitabilidad, tecnología, dinámica de conducción y seguridad.

Autonomía y carga

La oferta se divide en dos autonomías de su batería. Las versiones Comfort y Deluxe trabajan con una batería de 49 kWh y hasta 330 kilómetros WLTP. La Deluxe Long Range sube a 62 kWh y alcanza los 430 kilómetros. En todos los casos, la carga rápida permite pasar del 10% al 80% en unos 25 minutos, con potencias de hasta 85 kW.

“Hay soluciones de carga pública y también la posibilidad de cargar en casa. Es como enchufar el celular”, planteó Favier. La batería tiene una garantía de ocho años o 160.000 kilómetros.

Un interior que sorprende: tecnología y habitabilidad

Interior de MGS5 EV

Con 4,47 metros de largo y 2,73 entre ejes, el espacio interior aparece como uno de los puntos más destacados. El techo plano favorece las plazas traseras y el baúl arranca en 453 litros, ampliable a más de 1.400 con el sistema de ajuste.

El interior combina un tablero digital de 10,25 pulgadas con una pantalla central de 12,8 y conectividad inalámbrica con Android Auto y Apple CarPlay. Las versiones Deluxe suman cámara 360°, cargador inalámbrico, sistema de audio de seis parlantes y elementos de confort como asientos calefaccionados y techo panorámico eléctrico.

Dinámica de conducción y seguridad

El modelo se construye sobre la plataforma MSP, la misma del MG4 EV, premiada en Europa por su comportamiento dinámico. Esa base permite una configuración poco habitual en el segmento, con tracción trasera y suspensión independiente.

A eso se suman sistemas como el One Pedal Drive, que permite gestionar aceleración y desaceleración desde el acelerador, y el MG Pilot Custom, que ajusta el nivel de intervención de las asistencias.

El MGS5 EV cuenta con cinco estrellas en Euro NCAP y un paquete ADAS completo desde la versión de entrada. Incluye seis airbags de serie y siete en las versiones Deluxe, además de funciones como control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y mantenimiento de carril.

Las variantes superiores agregan monitoreo de punto ciego y alerta de tráfico cruzado. El sistema de frenado, desarrollado con proveedores internacionales, logra detener el vehículo en 35,5 metros desde 100 km/h.

MGS5 EV