Mercado de fichajes movió US$ 48.500 millones en 10 años: ¿cuál es el club que gastó más?

El mercado de fichajes en el fútbol totalizó un gasto de US$ 48.500 millones entre 2011 y 2020, según un informe de la FIFA publicado este lunes, que señala el incremento en las comisiones a los agentes.

El 'mercato' ha experimentado un crecimiento constante hasta 2019, antes de la crisis del COVID-19, según los datos analizados en el periodo 2011-2020, gracias a un sistema establecido por la FIFA, TMS (FIFA Transfer Matching System), lanzado en octubre de 2010.



De los US$ 2.850 millones del primer año de monitorización de TMS (2011), la cantidad ascendió hasta los US$ 7.350 millones en 2019, con un descenso del 23% en 2020 por la pandemia de coronavirus.



Según este estudio, los 30 clubes que más gastaron son todos europeos.

Entre ellos, 12 juegan en la Premier League inglesa, 5 en España, 5 en Italia, 3 en Alemania, 2 en Francia, 2 en Portugal y 1 en Rusia. El gasto en fichajes de estos 30 clubes supone el 47% del total mundial en ese periodo.



El club que más gastó en el decenio estudiado es el Manchester City (el informe no da cifras), por delante del Chelsea y del FC Barcelona. El París Saint-Germain aparece en 4ª posición.



En la orilla contraria, los dos equipos que más dinero han recibido por ventas son portugueses, el Benfica y el Sporting de Portugal.

Brasil, primer proveedor de futbolistas

La Premier League es el campeonato que más gastó, con US$ 12.400 millones en compras en esos diez años, por delante de LaLiga española (US$ 6.700 millones) y la Serie A italiana (US$ 5.600 millones). China, que intenta crear una liga potente, es la 7ª en la tabla con un gasto de US$ 1.700 millones.



Fuera de Europa, los clubes que más gastan en fichajes por confederación son el Guangzhou Evergrande chino en Asia, el Pyramids FC egipcio en África, el Flamengo brasileño en Sudamérica y el Tigres mexicano en la CONCACAF.



Poniendo más detalle en los jugadores se comprueba que el primer proveedor mundial de futbolistas sigue siendo Brasil, con 15.128 traspasos en el periodo estudiado, por delante de Argentina (7.444), Reino Unido (5.523) y Francia (5.207). Uruguay quedó en el noveno puesto con 3.341 traspasos.



En valor total también son los brasileños quienes más dinero mueven, un poco más de US$ 7.000 millones.



Este informe también permite identificar la explosión de las comisiones a los agentes. En 2011 la suma total pagada a los intermediarios ascendía a US$ 131,1 millones, mientras que en 2019 era de US$ 640,5 millones, un incremento "espectacular", según la FIFA.



El órgano rector del fútbol mundial se preocupa a su vez por el descenso en las indemnizaciones de formación para el club de origen de un jugador luego de un traspaso posterior. Cifrado en US$ 63,4 millones en 2019, el monto global cayó en un 40% hasta los US$ 38,5 millones en 2020.



TMS es un registro informático de todos los fichajes de jugadores profesionales para 200 federaciones en el mundo. Toma en consideración todo tipo de traspaso, incluidos los femeninos, de jugadores amateur y de jóvenes.