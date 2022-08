Las “luces rojas” que se encendieron en Uruguay por la brecha cambiaria con Argentina

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La brecha cambiaria entre Uruguay y Argentina por la crítica situación económica que atraviesa el vecino, prendió “luces rojas” a nivel de operadores turísticos y del gobierno de cara a la próxima temporada. Ayer, entrevistado en radio Sarandí, el ministro de Turismo Tabaré Viera dijo que “es particularmente grave la disparidad, la diferencia de cambio y la pérdida de competitividad con Argentina” que se mantiene como “nuestro principal mercado”.

La diferencia cambiaria ya ha afectado al sector en Uruguay. Según datos del Ministerio de Turismo, en el primer trimestre del año 61% de los turistas que entraron al país eran argentinos, mientras que en el segundo trimestre la cantidad bajó a un 42%.



Remo Monzeglio, subsecretario de Turismo, dialogó con El País y manifestó que Argentina “es un país muy cambiante, sobre todo en este último tiempo, por lo que todo puede pasar y no hay que perder las esperanzas” de cara a la temporada de verano 2022-2023.



El vicepresidente de la Asociación de Hoteles y Restaurantes del Uruguay (AHRU), Alberto Latarowski señaló que en este momento en Argentina se están dando sucesos importantes como la asunción de Sergio Massa como Ministro de Economía, Producción y Agricultura.

“Veremos si logra estabilizar la situación antes de la temporada, pero eso no quita que en este momento Argentina es una amenaza muy grande para la temporada uruguaya”, opinó Latarowski.



Es que la diferencia de precios relativos entre Uruguay y Argentina es la más grande de los últimos 20 años, señaló el economista e investigador del Centro de Estudios para el desarrollo (CED), Ignacio Umpiérrez.



Considerando que el tipo de cambio real (medido con el dólar blue) se ubica en un 55% por debajo de su promedio histórico, Umpiérrez destacó que es por esto que Argentina “se abarató mucho” y que Uruguay “se encareció” demasiado. Esto significa una menor demanda de turismo local, aumentando además el incentivo del uruguayo para comprar y adquirir servicios en el país vecino.



Monzeglio señaló que los turistas argentinos de gran poder adquisitivo “piensan en dólares”, por lo tanto no van a dejar de vacacionar en Uruguay. “Lo hicieron ahora en vacaciones de invierno y seguramente también lo hagan en verano. Obviamente va a faltar la gran masa de los turistas de nivel económico medio”, estimó.

A su vez, cree que el público que generalmente frecuenta los departamentos de Maldonado y Rocha llegarán a los balnearios aunque la situación económica en la vecina orilla esté afectando a la mayoría de su población.



Según Monzeglio, Colonia también recibirá una buena masa de turistas para el verano. “Muchos uruguayos han redescubierto Colonia y todas las facilidades que ofrece, logrando elevar el turismo interno en esa zona. Seguramente también cuente con turistas argentinos de gran poder adquisitivo debido a la proximidad puerto a puerto”, explicó.



En tanto, Jorge Díaz, expresidente de la Cámara Inmobiliaria de Punta del Este, indicó a El País que siempre que hay una brecha cambiaria tan grande como las de este tipo, sin duda va a haber un segmento de turistas que desearían vacacionar en Punta del Este esta temporada que “no va a venir, y si lo hace será de manera más restringida, es decir, privandose de la calidad de los servicios que usualmente consumen”.



Díaz cree que de venir, dicho grupo de turistas elegirá un destino donde el precio les sea favorable para dormir, comer y divertirse. Ahí es donde el comerciante debe hacer hincapié para tener una buena temporada.

Las ideas para responder

¿Cómo piensan compensar la falta de los argentinos de clase media? Trabajando mucho más con los turistas brasileños y también con el público chileno, ya que la línea aérea “low cost” JetSmart comenzará a aumentar su conectividad con Uruguay, según Monzeglio. Además, aseguró que la tendencia de hacer viajes dentro del Mercosur se va a sostener en la temporada, ya que los pasajes hacia Europa o a destinos lejanos están a costos “realmente muy altos”, por lo que ese grupo de turistas aún optará por vacacionar en la región.



En lo que respecta a los pasajeros que llegarán a Uruguay por medio de cruceros, se espera que un total de 170 flotas desembarquen en Montevideo y Punta del Este desde octubre de este año hasta marzo de 2023. Las nacionalidades de los turistas varían según el punto de partida de los cruceros, por lo que se espera que varios turistas de diferentes nacionalidades toquen suelo uruguayo en verano, según Monzeglio.



Muchos turistas han decidido optar por este medio de transporte debido a los elevados precios de las aerolíneas, aunque eso no quita que los extranjeros lleguen a Uruguay por vía aérea. Sin embargo, los servicios que ofrecen los cruceros (comida incluida, shows en vivo y entretenimiento) han llevado a que el crucerismo retome un buen ritmo para la temporada entrante.

Monzeglio explicó que en materia de turismo “nada está asegurado” por ahora, ya que no se sabe cómo continuará la situación económica argentina y también en materia sanitaria por el covid-19, por eso están trabajando constantemente en planes de contingencia. Por ejemplo, desean incrementar los vuelos charter de los operadores privados para ver si la llegada de turistas extranjeros puede aumentar con esas ofertas que “ya están sobre la mesa”.



Díaz hizo énfasis en que el sector inmobiliario ha sufrido muchas pérdidas desde hace tres años y no funciona como debería en la temporada. “El Estado ha ayudado mucho al sector gastronómico y hotelero, ya que son claves para la decisión final del turista extranjero a la hora de elegir su destino, pero al sector inmobiliario no se le ha ofrecido nada para salir de esta situación”, criticó.

Falta de consumo en el sector hotelero por precios altos



Latarowski aseguró que luego de dos años de pandemia y de una baja de consumos en tarifas del sector hotelero, además están sufriendo “el drenaje de los uruguayos que se van de paso a Buenos Aires, generando mucho menos movimiento de lo esperado para los fines de semana”.



El vicepresidente de la AHRU aseguró que siempre están pensando en promociones, pero la rentabilidad que ha tenido el sector está muy castigada. “Venimos de años con pérdidas totales, por eso se nos dificulta bajar precios, sino no podemos recuperar lo perdido”, dijo Latarowski.



El personal del sector gastronómico y hotelero también se ha visto castigado. Muchos trabajadores han retomado sus actividades, pero varios aún siguen bajo el seguro de paro parcial. Latarowski indicó que la idea para esta temporada era retomar de a poco toda la plantilla de trabajadores, pero debido a la situación actual habrá que analizar cómo continuará y la dinámica en dichos sectores.



En cuanto a los turistas locales, Monzeglio opinó que es difícil que ese público opte por ir a los balnearios argentinos, ya que por más que haya una gran diferencia cambiaria, la diferencia de calidad con los balnearios locales es grande.



Por otro lado, Díaz manifestó que el uruguayo que usualmente vacaciona en Piriápolis, Punta del Este o Rocha no va a dejar de hacerlo, pero eso no quita que otros uruguayos decidan pasar sus vacaciones en otros países, por lo que tal vez no se cuente con ellos para esta temporada entrante.



Díaz dijo a El País que el precio de la comida en países como Brasil y Argentina también es un factor clave a la hora de que el turista uruguayo decida dónde pasar sus vacaciones. El expresidente de la Cámara inmobiliaria de Punta del Este opina que el precio de la comida “es un regalo” en comparación a las ofertas uruguayas.