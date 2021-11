Lifan Motors se retira de Uruguay y se negocia el despido de los trabajadores

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La empresa automotriz china Lifan Motors, que tiene su planta de producción y ensamblado en San José, anunció la semana pasada el cierre y su retiro de Uruguay. "La decisión tomada por la empresa implica el despido de esos trabajadores. Por ahora, estamos interviniendo para asegurar que se paguen los despidos correspondientes y después veremos cuál es la situación", indicó el ministro de Trabajo, Pablo Mieres, este miércoles en diálogo con Subrayado (Canal 10).

Consultado sobre si no hay riesgo de insolvencia por parte de la empresa china, el secretario de Estado indicó que "se ha hablado de que habría dificultades para pagar las indemnizaciones en forma completa". En ese sentido, la cartera va a "tener la diligencia de estar encima del tema para obviamente defender el derecho de los trabajadores a cobrar su indemnización", agregó.

Ruben Villafán, representante de San José de la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines (Untmra), contó a El País que la decisión fue comunicada el 25 de octubre. En esa instancia, la empresa les indicó que contaba con US$ 100.000 de los US$ 600.000 que deberá pagar por los despidos, dijo el sindicalista.



Lifan Motors les planteó a los trabajadores la opción de contar con ese dinero y de hacerse del saldo restante a partir de un remate de coches y maquinaria de la compañía, dijo el sindicalista. Tras una asamblea, los trabajadores estuvieron de acuerdo con la propuesta, aunque hay incertidumbre si no se llega al monto estimado en el remate por esos bienes, que se ubica entre US$ 1.000.000 y US$ 1.500.000.



Este jueves a las 10:30 horas habrá una reunión entre trabajadores, la empresa y el Ministerio de Trabajo (MTSS) donde se concretaría la firma de este acuerdo bipartito. Además, se analizará "cómo se sigue si no se llega" con el monto de esos US$ 500.000, en el posible remate.



Villáfan contó que desde julio de 2018 los 65 trabajadores de Lifan Motors se encontraban en seguro de paro, que vencía el 31 de octubre. Desde 2018, unos 125 trabajadores fueron a seguro de paro, de los cuales 60 se retiraron "voluntariamente" de la empresa, agregó.



El sindicalista manifestó que la empresa les comunicó su retiro porque es "más conveniente enviar autos armados de China para Argentina o Brasil que armarlos acá".