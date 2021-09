Jubilados denuncian que su candidato no está en el padrón y no se puede presentar a elecciones en BPS

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Organización Nacional Jubilados y Pensionistas del Uruguay (Onajpu) denunció este martes que su candidato, Sixto Amaro, actual representante de los jubilados y pensionistas en el directorio del Banco de Previsión Social (BPS), no puede presentarse en las elecciones del organismo para seguir ocupando el puesto porque no aparece en el padrón electoral.

Consultado por El País, Amaro explicó que no está en el padrón como jubilado, lo que significa que no puede ser candidato en las elecciones para representar al sector. "Seguramente obedece a algún error que se subsana sin ningún tipo de problema", aseguró.



Desde la Onajpu, su secretario general, Daniel Baldassari, reclamó que se subsane el hecho y dijo que ya presentaron una acción para ello ante la Corte Electoral.



"Es algo que no comprendemos y que esperamos que las autoridades revean, porque si no quedaríamos los jubilados y pensionistas en situación de discriminación, ya que los otros directores sociales podrían ser reelectos y el de jubilados y pensionistas, no", dijo a Radio Monte Carlo.