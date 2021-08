El índice mundial en el que Uruguay tuvo un salto brutal y se ubica entre los 20 mejores

Luego de que la empresa tecnológica uruguaya dLocal comenzara a cotizar en Nasdaq y tras haberse convertido en el primer unicornio local -por haber sido valuada en más de US$ 1.000 millones antes de salir a la bolsa de Nueva York-, Uruguay volvió a ser noticia en el ecosistema fintech (soluciones de tecnología financiera) a nivel mundial y en gran medida debido al hito que marcó esta empresa.

En la segunda edición del Global Fintech Ranking -un índice global elaborado por Findexable- Uruguay se posicionó entre los 20 mejores países del mundo en términos de desarrollo fintech al ubicarse en el lugar 17. Además, Uruguay fue el que más creció en un año dado que escaló 46 posiciones al pasar del lugar 63 en el ranking de 2020 al 17 en 2021. De esta forma, el país quedó posicionado en el ranking fintech a nivel mundial como el segundo país latinoamericano con mejor desempeño, solo por detrás de Brasil.

El Global Fintech Ranking está elaborado en base a más de 11.000 empresas de este rubro, de más de 80 países situadas en 264 ciudades. Según explicó en diálogo con El País el socio de Findexable y expresidente de la Cámara Fintech de Uruguay, Sebastián Olivera, para determinar las puntuaciones de los países se utilizan “únicamente datos cuantificables, de fuentes confiables, ignorando cuestiones subjetivas como entrevistas u opiniones de la industria”.



El índice puntúa a cada país en base a tres indicadores: el número de empresas fintech que tiene, la calidad de esas compañías y el entorno empresarial local.

En el caso de Uruguay “si bien el número de fintech es elevado en términos relativos, los dos aspectos que más ponderan son la calidad de las empresas y el entorno empresarial local”, explicó Olivera. Además, señaló que se puntúa la presencia de eventos de la industria (como el Montevideo Fintech), así como la accesibilidad a los servicios digitales por parte de la población. El informe que acompaña al ranking, afirmó que las estructuras de mercado permiten que “las fintechs con sede en mercados emergentes con poblaciones relativamente pequeñas” se lancen al mercado mundial. Sobre este punto pusieron como ejemplo a Uruguay.

“Su población de alrededor de 3,5 millones es más pequeña que muchas ciudades vecinas de Argentina y Brasil. Sin embargo, es el lugar de una próspera industria de tecnología financiera”, afirmó el documento. Asimismo, el informe destacó como uno de los factores que explican el salto de Uruguay en el índice, la salida de dLocal en la bolsa de Nueva York. “A pesar del pequeño tamaño de su hogar mercado, dLocal ha alcanzado el estatus de unicornio al establecer operaciones en Asia y África”, destacó el informe. En esa línea, resaltó que Uruguay forma parte de los mercados emergentes que “son fuentes naturales de innovación fintech” dado el apetito que la población joven tiene por los servicios financieros dado que son “conocedores de lo digital” pero viven en “poblaciones no bancarizadas”.

Para el presidente de la Cámara Fintech Uruguay y CEO de Prometeo Open Banking, Rodrigo Tumaián, el índice es “muy positivo” dado que demuestra que el país ha tenido “un avance enorme”. Si bien destacó la salida en bolsa de dLocal como uno de los principales factores que llevaron a la mejora de Uruguay en el ranking, manifestó que “hay otros hitos súper importantes” que también dieron impulso. En ese sentido, mencionó casos de empresas fintech exitosas como Prex, Micheque, Prometeo y la firma de criptomonedas Ripio, entre otras.

El desempeño en el índice “implica que Uruguay capta mayor visibilidad a nivel de capitales internacionales”, afirmó Tumaián y destacó que eso favorece a la visión mundial que se tiene del país. “Uruguay empieza a tener más identidad, deja de ser el país de tres millones de personas parecido a Argentina y el chiquito al sur de Brasil para tener una identidad propia que favorece mucho” a la hora de hacer negocios, explicó.



Por su parte, el director de la mesa Fintech y Tecnologías Financieras de la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) y director de la fintech Inswitch, Amilcar Perea, dijo a El País que el índice no solo es importante “en términos de la valoración que hace el mercado de las empresas nacionales”, sino también porque ayuda a que los jóvenes opten por estudiar carreras tecnológicas y vean que “el mundo fintech es un mundo lleno de oportunidades y que no tiene techo”.

Montevideo entre las que más creció

El Global Fintech Ranking también evaluó el desarrollo que tuvieron las empresas de este rubro en las ciudades del mundo y Montevideo fue la segunda que más creció en 2021 junto con Riad (Arabia Saudita), escalaron 86 y 106 posiciones, respectivamente.



“Entre ellas muestran formas muy diferentes para que los centros tecnológicos emerjan más allá de Europa y Estados Unidos”, afirmó el documento. El motivo por el cual Montevideo saltó 86 posiciones y se ubicó en el puesto 44 del ranking global, es la salida en bolsa de dLocal.



Al respecto, el informe destacó que las soluciones de facturación de dicha compañía “ganaron terreno en los mercados emergentes, más allá de su base latinoamericana” y afirmaron que ese hito “muestra la ruta alternativa para el crecimiento de los hubs (tecnológicos) en países con economías y poblaciones pequeñas”. En ese sentido, el documento destacó que “el surgimiento de dLocal como un unicornio va a tener un rebote en otras fintechs en Montevideo, a medida que fluye más capital a la ciudad”.



Sobre esto, Perea señaló que “no solamente no importa el tamaño de nuestro mercado, sino que muchas empresas como la propia dLocal hicieron sus primeras armas y crecieron primero en otros mercados y después en Uruguay”. Además, agregó que “todas nuestras empresas realmente apuntan al exterior y no hay ninguna limitante para que una buena solución aplique en un mercado y no en otro”.



Uruguay “tiene una enorme oportunidad que todos como país debemos abrazar porque esto derrama (al resto de la economía) y genera empleo de calidad”, concluyó Perea.